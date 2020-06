'Mercedes' pirms F-1 sezonas sākuma maina krāsojumu un iesaistās cīņā pret rasismu

Pēdējo gadu dominējošākā F-1 komanda "Mercedes" pāris dienas pirms pārceltās sezonas sākuma mainījusi mašīnas krāsojumu, lai vērstu uzmanību uz rasisma problēmām pasaulē, vēsta pati komanda.

"Mercedes" F-1 automašīnas būs melnā krāsā, un komanda krāsojuma maiņu veikusi, lai vērstu uzmanību uz rasisma problēmām pasaulē. Tāpat komanda apņēmusies uzsākt kampaņu par rasu dažādību autosportā. Uz mašīnas būs uzraksts "End Racism" ("Pārtraukt rasismu").

Arī komandas pilotu Lūisa Hamiltona un Valteri Botasa kombinezons būs melnā krāsā.

Līdz šim "Mercedes" startēja ar sudraba krāsojumu.

"Rasismam un diskriminācijai nav vietas mūsu sabiedrībā, mūsu sportā un mūsu komandā. Nepietiek ar to, ka ir pareizi uzskati, ja par to klusējam," sacīja "Mercedes" komandas direktors Toto Volfs.

Jau ziņots, ka ka F-1 sezona sāksies 5. jūlijā Austrijā, bet nedēļu vēlāk turpat notiks vēl viens etaps.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team's commitment to fighting racism and discrimination in all its forms.@MercedesAMGF1 #MercedesAMGf1 #Formula1 pic.twitter.com/QvNnhScTsZ