'Mercedes' šefs Volfs neapmierināts ar savas komandas darbu F-1 posmā Vācijā

Pirmās formulas (F-1) komandas "Mercedes" vadītājs Toto Volfs (attēlā) bija ļoti kritisks pret savu komandu pēc aizvadītās nedēļas nogalē notikušajām Vācijas "Grand Prix" sacensībām.

Jau ziņots, ka "Mercedes" komandas pilots Valteri Botass svētdienas sacīkstēs ietriecās apmalē un sacensības nepabeidza, tikmēr šīs sezonas kopvērtējuma līderis Lūiss Hamiltons 11. posmu noslēdza 11. vietā.

Vēlāk Hamiltons pacēlās par divām vietām, ieņemot devīto pozīciju, jo pārskatot sacensību materiālus, 30 sekunžu sodi tika piešķirti "Alfa Romeo" pilotiem Kimi Raikonenam un Antonio Džovinaci. Abi sportisti sodus saņēma par tehniskajiem pārkāpumiem startā.

Tikmēr Volfs "Mercedes" apkalpei pārmeta izklaidīgumu. Viņa vienība pagājušajā nedēļa svinēja savu 200. sacīksti F-1, kādēļ viss apkalpojušais personāls bija tērpies retro tērpos. Austrietis gan to vēlāk nosauca par nepareizu lēmumu, jo šīs svinības traucējušas komandai pilntiesīgi sagatavoties Vācijas Lielās balvas izcīņai.

"Daudzi piloti avarēja, taču kopumā šī bija slikta diena gan mums, gan braucējiem," teica Volfs. "Šodiena skaidri parādīja to, ka nav jāmuļķojas apkārt ar blakus lietām. Ir jākoncentrējas darbam. Neesam māņticīgi, tomēr ticam karmai un šodien to iemācījāmies no jauna."

"Domāju, ka sacensību sākums bija labs, tomēr turpinājumā notika vairāki negadījumi un tik pieņemti nepareizie lēmumi," atzina Volfs, piebilstot, ka arī Hamiltona avārijas situācija netika pareizi atrisināta. "Žēl, ka viņam nācās piedzīvot avāriju tieši pirms pitstopa, tomēr pēc tam tika pieņemti slikti lēmumi, kas beigās summējās gala rezultātā."

Līdzīgās domās bija arī Hamiltons. "Šī bija sliktākā diena manā "ofisā" kopš ilgiem laikiem. Nezinu, kas šodien notika, bet priecājos, ka tas viss ir galā, un priekš vēl ir vairākas sacīkstes. Tāpēc koncentrēsimies tām, lai atgrieztos vēl spēcīgāki," kaujinieciski noskaņots bija pieckārtējais F-1 čempions.

Hamiltons šīs sezonas 11 posmos iekrājis 225 punktus, kamēr Botasam ir 184 punkti. Trešais ar 162 punktiem ir Makss Verstapens, Sebastjans Fetels ieguvis 141 punktu, bet pirmo piecinieku ar 120 punktiem noslēdz Šārls Leklērs.

"Mercedes" komandas piloti šosezon uzvarējuši deviņos no 11 posmiem, bet pārējos divos etapos panākumi bijuši Verstapenam.