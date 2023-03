Minirallijs ir pirmais solis ceļā uz sapni par lielo ralliju. Jau pēc mēneša tiks dots starts jaunajai "ERST Finance" minirallija kausa sezonai, kurā savus pirmos soļus rallija virzienā spers daudzas jaunas ekipāžas. Ja vēlies būt starp tām, tad iepazīsties ar informāciju par 2023. gada sezonu un to, kas nepieciešams, lai startētu minirallijā.

Tāpat kā pagājušajos gados arī šosezon "ERST Finance" minirallija kausa sezona sastāvēs no pieciem posmiem – "Ropaži 2023", "Karosta 2023", "Gulbis 2023", "Cēsis 2023" un "Latvija 2023". Sezonas atklāšana Ropažos paredzēta 22. aprīlī, kam sekos sacensības maijā, jūnijā, septembrī un novembrī. Tāpat kā pagājušajos gados arī šosezon minirallijos seguma ziņā būs veselīga attiecība starp asfaltu un granti, ļaujot dalībniekiem spēkoties dažādos apstākļos.

Uz šo sezonu saglabātas visas līdzšinējās ieskaites klases, tāpat atraktīvajai bagiju klasei tagad ieviesta arī sezonas ieskaite. 2022. gadā uz starta kopumā stājās 224 ekipāžas, no kurām 79 jeb vairāk kā trešdaļa startēja tieši jauno dalībnieku "2WD Rookie" un "4WD Rookie" klasēs. Tāpat jāatzīmē, ka, rūpējoties par dalībnieku un pasākuma drošību ilgtermiņā, no šī gada stājas spēkā prasība par obligātu drošības loku 4WD+ klasē, kurā dalībnieki startē ar jaudīgajām pilnpiedziņas automašīnām (dzinēji ar turbīnu vai tilpumu virs 2,8 litriem). Šāds skrūvējamais drošības pusloks, kas tiek uzstādīts aiz priekšējiem sēdekļiem, maksā, sākot no 400 eiro plus krāsošana un uzstādīšana.

Tā kā minirallijs ir tautas jeb masveida disciplīna un iekļaujas LAF Standarta automobiļu komisijā, tad dalībai pietiek ar standarta ielas automašīnu, kurai uzstādīti dzinēja aizsargs un labas riepas. Grants seguma rallijos populārākā izvēle ir jaunas ziemas riepas, savukārt uz asfalta seguma attiecīgi labāka saķere būs vasaras riepām.

Arī šogad tiek turpināta veiksmīgā sadarbība ar "ERST Finance", kas jau otro gadu pēc kārtas ir minirallija galvenais atbalstītājs. "Apzinoties, cik liela nozīme ir ātram un efektīvam atbalstam, kas ļauj īstenot iecerēto un sasniegt izvirzītos mērķus, esam gandarīti, ka arī šogad varam būt daļa no lielā virzītājspēka, kas palīdz uzturēt un attīstīt minirallija kultūru Latvijā. Paldies autosporta komūnai, kas novērtēja mūsu sadarbību un atbalstu pērn, kā arī ir gatavi kopā ar mums lēkt iekšā šīs sezonas piecos posmos, lai kārtējo reizi pierādītu, ka minirallija entuziastu apņēmība un spītība nekur nav pazudusi. Lai šo dalībnieku apņēmību izceltu vēl vairāk, katrā no pieciem posmiem kādai no ekipāžām pasniegsim īpašu specbalvu, tā izceļot konkrētās ekipāžas sasniegumus un mudinot tikties pēc jauniem izaicinājumiem," norāda "ERST Finance" izpilddirektors Arnis Blūmfelds.

Tā kā reģistrācija minirallijam "Ropaži 2023" tiks atvērta 22. martā, organizatori iesaka jau laicīgi sākt kārtot formalitātes, piemēram, pieteikt licences mājaslapā www.laflicences.lv. Autosportista licences saņemšanai nepieciešama arī medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta vai veselības centra, kā arī apdrošināšana.

Plašāka informācija par dalību, klasēm un tehniskajiem noteikumiem pieejama seriāla mājaslapā "Minirallijs.lv", turpat atrodama arī minirallija rokasgrāmata, kurā uzskatāmā formātā izskaidrotas minirallija nianses, t.sk. par automašīnu sagatavošanu sacensībām.

"ERST Finance" minirallija kausa 2023. gada kalendārs:

1. posms, 22. aprīlis, "Ropaži 2023"

2. posms, 13. maijs, "Karosta 2023"

3. posms, 10. jūnijs, "Gulbis 2023"

4. posms, 30. septembris, "Cēsis 2023"

5. posms, 4. novembris, "Latvija 2023".