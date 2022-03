MXGP posms Ķegumā: kas jāzina par gaidāmajām sacensībām

23. un 24. aprīlī "Zelta Zirgs" mototrasē Ķegumā jau trīspadsmito reizi norisināsies Pasaules čempionāts motokrosā prestižākajā MXGP klasē, kurā spēkiem mērosies visu kontinentu izcilākie motobraucēji, viņu skaitā arī Latvijas motosportisti, informē organizatori.

Trase. Ķeguma trase jau izsenis ir viena no skatītāju iemīļotākajām pieturvietām MXGP kalendāra ietvaros, un to ir atzinuši arī galvenās rīkotājorganizācijas "Infront" pārstāvji, nosaucot Latvijas "Grand Prix" par vislabāk organizēto posmu 2019. un 2020. gadā. Sportistu acīs "Zelta Zirgs" trase ir izaicinājums – trases smilšu segums slēpj cietu pamatu, kas ne reizi vien ir licis krist un celties pat vismeistarīgākajiem atlētiem. Ievērojams, protams, ir arī fanu tā dēvētais "stikla kalns", aiz kura, braucējiem aizbraucot no starta barjeras un visiem kopā dodoties cīņā pirmajos apļos, atskan dārdošas skatītāju gaviles.

Cīņas par uzvarām. Šogad Ķegumā motokrosa entuziastus priecēs tādas zvaigznes kā "lidojošais holandietis" Džefrijs Herlingss, spāņu talants Horhe Prado, slovēņu brīnumbērns Tims Gajsers, kā arī kaimiņvalsti Lietuvu pārstāvošais Arminas Jasikonis, un, protams, Latvijas vadošais braucējs Pauls Jonass, kurš, atguvies pēc rokas traumas, noteikti būs gatavs savu fanu priekšā cīnīties par vietu uz goda pjedestāla. Eiropas čempionāta klasēs savu meistarību centīsies pierādīt brāļi Kārlis un Jānis Reišuļi, Uldis Freibergs un virkne citu jauno braucēju. Šī ir unikāla iespēja ikvienam motokrosa entuziastam pieredzēt pasaules motokrosa smagsvaru cīņas īstā smilšu trasē.

Lai gan MXGP un MX2 "Grand Prix" balvas izcīņa svētdien būs galvenais pasākuma notikums, par vērtīgajiem čempionāta kopvērtējuma punktiem nedēļas nogalē cīnīsies arī Eiropas čempionāta "EMX OPEN" klases, kā arī "EMX 125" ieskaites braucēji, kuri trasē finālbraucienus sāks jau sestdien. Sacensības atgriezīsies ierastajā formātā, Eiropas čempionāta sportistiem startējot sestdien un svētdien, bet MXGP klašu braucējiem sestdien notiks kvalifikācijas brauciens un divi finālbraucieni dienu vēlāk – svētdien. Cīņas par uzvaru visās klasēs solās būt nervus kutinošas un izņēmums nebūs arī MXGP of Latvija posms, kurš skatītāju vidū ir iemīļots lieliski pārredzamās trases dēļ.

Sacensību norise. Sacensības sāksies sestdien, 23. aprīlī, kad MXGP un MX2 klašu sportisti aizvadīs laika treniņus un kvalifikācijas braucienus, savukārt "EMX 125" un "EMX OPEN" klašu braucēji aizvadīs gan laika treniņus, kas kalpos kā kvalifikācija, gan pirmos finālbraucienus. Laika treniņos sportistiem ir dotas 25 minūtes, lai uzrādītu iespējami labāku apļa laiku, proti, mērotu trasi no starta līdz finišam pēc iespējas ātrāk. Ātrāko apļa laiku īpašnieki attiecīgi ierindojas augstākās vietās, kuras nosaka secību, kādā sportisti dosies pie starta barjeras kvalifikācijas braucienā. Sekojošais kvalifikācijas brauciens ir 20 minūšu ilga sacīkste, kurā sportisti no brīža, kad krīt starta barjera līdz pat mirklim, kad tiesnesis gaisā pacēlis rūtoto karogu, cenšas ierindoties pēc iespējas augstākā pozīcijā, spēkojoties ar konkurentiem. Kvalifikācijas brauciena rezultāti ir analogi secībai, kādā motosportisti nākamajā dienā stāsies pie starta barjeras.

Svētdien, 24. aprīlī tiks aizvadīts "EMX 125" klases otrais brauciens, savukārt pēcāk pie starta barjeras stāsies "EMX OPEN" klases sportisti. Drīz pēc tam sāksies 30 minūtes un divus apļus ilgstošie finālbraucieni MX2 un MXGP klasēm. Kā pirmie plkst. 13:00 uz pirmā finālbrauciena startu dosies MX2 klases pārstāvji, otrajam finālbraucienam sākoties 16:00, bet 14:00 un 17:00 spēkiem mērosies karaliskajā MXGP klasē startējošie motosportisti. Pēc finālsacensību beigām notiks svinīgas apbalvošanas ceremonijas, kurās labākie atlēti saņems čempionāta piemiņas trofejas un tiks atskaņotas uzvarētāju pārstāvēto valstu himnas.

Biļešu iegāde. Biļetes iepriekšpārdošanā būs pieejamas no 29. marta plkst. 10:00 mājaslapā "bilesuserviss.lv", kā arī "Biļešu Serviss" kasēs visā Latvijā. Ierodoties sporta kompleksā, izdrukāto biļeti pie biļešu kasēm būs iespējams iemainīt pret aproci, ar kuru iekļūt pasākuma norises teritorijā. Biļetes pie kasēm būs iespējams iegādāties arī sacensību norises laikā. Ieejas biļetes cena pieaugušajiem, kas iekļauj arī bezmaksas autostāvvietu, būs EUR 50, savukārt bērniem līdz 12 gadu vecumam (neieskaitot) un Latvijas personām ar invaliditāti ieeja pasākuma norises teritorijā būs bezmaksas. Latvijas pensionāriem un 1. grupas personu ar invaliditāti pavadoņiem biļetes būs iespējams iegādāties par samazinātu cenu – EUR 35. Ir iespēja iegādāties arī īpašās KSM VIP biļetes, kas nodrošina ieeju MXGP norises vietā un MXGP dalībnieku nometnē, kā arī iespēju apmeklēt KSM terasi, kura atrodas trases iekšpusē un no kuras paveras skats uz trasi. VIP biļete nodrošina arī pieeju KSM VIP restorānam ar pusdienu piedāvājumu un dzērieniem. No restorāna paveras lielisks skats uz starta vietu, taču sacensības būs iespējams vērot arī ar TV translācijas starpniecību. KSM VIP paketē ir iekļauta arī auto stāvvieta netālu no mototrases.

Auto stāvvietas. Sporta kompleksa teritorijā būs pieejamas bezmaksas automašīnu un motociklu stāvvietas. Iespējams iegādāties arī KSM Priority auto stāvvietas biļeti, kura maksās 10€. Tā atrodas blakus ieejas vārtiem pasākumā, lai kājām nebūtu jāmēro liels attālums līdz trasei.

Sociālie tīkli. Informāciju un dažādus ar MXGP of Latvia saistītus jaunumus iespējas atrast gan "mxgplatvia.lv", gan mūsu Twitter, Instagram un Facebook lapās. Plašāka informācija par pasaules čempionāta norisi, sportistiem un komandām pieejama vietnē "mxgp.com".