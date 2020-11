Nākamgad Baltijas autošosejas čempionātā jauna budžeta klase – V1600

Vadoties pēc sekmīgas "BMW 325 CUP" klases ieviešanas Baltijas autošosejas čempionātā (BaTCC), čempionāta organizatori sper nākamo soli čempionāta klašu reorganizācijai – jau no 2021. gada sezonas Baltijas autošosejas čempionāta piedāvājumā būs jauna budžeta klase – V1600, ziņo sacensību pārstāvji.

"Vērtējot kopējo dalībnieku noskaņu visās Baltijas valstīs, ir jūtams pieprasījums pēc sacīkšu klasēm ar zemām izmaksām un vienotiem, stingri ierobežotiem tehniskajiem noteikumiem, kas nodrošina sacensību adrenalīnu trasē un ir saudzīgi pret izmaksām. Tāpēc jau no nākamā gada sezonas ieviesīsim jaunu sacīkšu klasi, balstoties uz Somijas čempionāta veiksmīgo pieredzi. V1600 klasē būs atļautas sērijveida automašīnas ar dzinēju tilpumu līdz 1600 ccm, turklāt automašīnas būs limitētas pēc sistēmas kg/hp – tas ir automašīnu dzinēja veiktspēja būs pielāgota tās svaram," stāsta Baltijas autošosejas čempionāta direktors Andis Meilands.

"Autosports kļūst aizvien globālāks, līdz ar to vienoti klases noteikumi Baltijas valstīs stiprinās arī sadarbību ar Somiju – ar šīm automašīnām var droši doties piedalīties sacensībās Somijas čempionātā, kā arī darbosimies, lai somu piloti brauktu uz Baltijas čempionāta sacensībām, kā arī tas paplašina automašīnu tirgu – plašākas iespējas gan nopirkt automašīnu, gan arī to pārdot," piebilst Meilands.

Ar V1600 klases automašīnām varēs piedalīties gan sprinta sacensībās (2x10 apļi sacīkšu distance), gan arī divu stundu izturības sacensībās, kur varēs startēt divi piloti. Jau šobrīd vērojama interese no vairākām Latvijas un Lietuvas komandām par automašīnu būvi.

Kā viens no jaunajiem klases dalībniekiem ir Baltijas vicečempions BGT AM klasē Jānis Hāns: "Esmu izlēmis, ka gaidāmajā sezonā turpināšu startēt BGT AM klasē, jo palikušas nenokārtotas lietas. Taču ir vēlme pamēģināt vēl kādu automašīnu klasi – V1600. Kā viens no svarīgākajiem aspektiem šai izvēlei ir iespēja startēt gan sprinta, gan 2h izturības sacensībās. Vēlos braukt ar priekšpiedziņas automašīnu, kas ir maksimāli standartizēta ar vienkāršiem un stingri ierobežotiem tehniskajiem noteikumiem, jo svarīgākais ir gūt baudu, braucot trasē nevis skrūvējot automašīnu garāžā. Apskatot V1600 klases tehniskos noteikumus, secināju, ka šī klase izpilda visas manas vēlmes – automašīnas izvēle jau ir izdarīta un būšu uz starta jau pirmajā 2021. gada sezonas posmā!"

Atzinīgus vārdus saka arī Povils Bonkevičs, "KTK Racing" komandas vadītājs, kura komanda vienās sacensībās apkalpo jau piecas automašīnas un ir gatava paplašināt savu floti: "Es ticu, ka šī ir jauna, sen gaidīta ēra Baltijas valstu motora sportā – vienoti, stingri un tuvu oriģinālajam izpildījumam tehniskie noteikumi sacīkšu klasēm nozīmē krietni mazākas izmaksas, liekot lielāku uzsvaru uz komandas darbu un sacīkšu braucēja meistarību. Uzskatu, ka jaunā V1600 klase ir loģisks solis hierarhijā kā pirmais pakāpiens uz BMW 325 CUP klasi un vēlāk arī uz TCR klasi, kur visās ir vienlīdz strikti ierobežojumi. Šādas klases izveide padarīs autošoseju vēl pieejamāku daudziem potenciālajiem sacīkšu pilotiem. Tiekamies trasē!"

V1600 klasē atļautas automašīnas ar dažādām virsbūvēm un dzinēju tilpumiem, tos saglabājot standarta komplektācijā, bet automašīnas minimālais svars ir pielāgots dzinēja jaudai, kas ierakstīta automašīnas tehniskajā pasē, un tiek aprēķināts pēc tabulas:

Līdz 1400 ccm automašīnas minimālais svars tiek aprēķināts: 475 kg + 6.8 kg par kW.

Līdz 1500 ccm automašīnas minimālais svars tiek aprēķināts: 500 kg + 6.8 kg par kW.

Līdz 1600 ccm automašīnas minimālais svars tiek aprēķināts: 525 kg + 6.8 kg par kW.

Arī pārējos mezglos jāpieturas pie oriģinālajiem rūpnīcas risinājumiem – standarta ātrumkārba, bremžu sistēma. Automašīnas ražošanas gadam jābūt ne vecākam par 2000. gadu. V1600 tiks izmantotas mono riepas "Nankang" AR-1 izmērā 195/50R15, kuru cena pie oficiālā dīlera ir 93 EUR par riepu.

Standarta risinājumi būvē ļauj prognozēt automašīnas uzbūvēšanas budžetu līdz 8000 EUR, cenā iekļaujot automašīnas iegādi, drošības karkasa uzstādīšanu, krāsošanu, kā arī drošības ekipējumu.

Somijas čempionātā uz starta vidēji stājas 15-20 automašīnas un V1600 klase kalpo kā pirmais solis autošosejā gan amatieru līmeņa braucējiem, gan kartinga pilotiem. Kg/hp sistēma dzinējiem nodrošina plašu automašīnu klāstu – "Honda Civic", "Mini One", "Citroen C2", "Toyota Yaris", "Alfa Romeo 147", "VW Lupo", "Mazda 2" un citas automašīnas.

V1600 klases tehniskie noteikumi:

Interesi par šādu automašīnu būvi, lai stātos uz starta 2021. gada sezonā, jau izrādījušas vairākas autošosejas komandas no Latvijas un Lietuvas. Jautājumu gadījumā, aicinām rakstīt uz info@batcc.eu vai pa tālruni: 28644446.