Nākamgad Zviedrijā nenotiks WRC otrais posms Covid-19 ierobežojumu dēļ

Nākamsezon otrais pasaules rallija čempionāta (WRC) posms bija plānots Zviedrijā, bet valstī Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ etapa norise ir atcelta, otrdien paziņoja sacensību rīkotāji.

Posms Zviedrijā bija paredzēts no 11. līdz 14. februārim, bet šīs nedēļas sākumā Zviedrijas valdība pieņēma striktākus mērus saistībā ar Covid-19 ierobežošanu.

"Lai arī esam patiesi vīlušies šajā informācijā, saprotam vietējo organizatoru vēlmi nodrošināt sportistiem drošu vidi. Nākamsezon Zviedrijas posms būtu ieguvis jaunas aprises, taču pilnībā atbalstām pieņemto lēmumu," pauda WRC rallija izpilddirektors Glens Olsons.

Zināms, ka šīs sezonas čempions Sebastjans Ožjērs titula aizstāvēšanu 21. janvārī sāks Montekarlo. WRC kalendārā pirmo reizi iekļauti arī etapi Horvātijā un Igaunijā.

Gadījumā, ja kādai no valstīm neizdosies uzņemt iepriekš paredzēto WRC posmu, to varētu darīt kāda no rezervistēm – Turcija, Lietuva, Beļģija, Argentīna, Grieķija un Itālija.

Ožjērs šosezon par WRC čempionu tika kronēts septīto reizi karjerā, bet visvairāk uzvaru ir francūzim Sebastijanam Lēbam – deviņas.