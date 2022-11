Savu pirmo uzvaru karjerā Sanpaulu "Grad Prix" izcīnīja "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, nodrošinot pirmo "Mercedes" uzvaru šajā sezonā. Sacensības Interlagosā, kas bija trešā un pēdējā sprinta sacīkstes nedēļas nogale, izvērtās ļoti aizraujoša ar pārsteigumiem visu trīs dienu garumā.

Vēl piektdien savu pirmo 'pole position" karjerā izcīnīja Kevins Magnusens no "Haas" komandas, taču "F1LVPodkāsts" eksperti Jānis Vanks un Aldis Putniņš šoreiz lielāku daļu no raidījuma veltīja notikumiem svētdienas sacīkstē un Maksa Verstapena īpatnējai rīcībai, nepakļaujoties komandas pavēlēm. Kādi tam bija iemesli? Vai Serhio Peress iepriekš sezonā ir tīšām kompromitējis Verstapena sacīksti? Un kā tas ietekmēs "Red Bull" komandas tālāko rīcības plānu? Par to vairāk Sanpaulu "Grand Prix" podkāsta epizodē, kas ir pirmspēdējā šīs sezonas epizode.