Nedēļas nogalē Liepājā būs ātruma festivāls – minirallijs, rallijsprints un ātrumlaivas

Šajā nedēļas nogalē Liepājā un Dienvidkurzemes novadā notiks minirallija un rallijsprinta sacensības, kas kopumā pulcēs vairāk nekā 160 sportistu ekipāžas no Latvijas un kaimiņvalstīm. Automašīnu rūkoņu papildinās Latvijā straujākās ātrumlaivas, kuru sacensības Liepāju padarīs par trīs rūcošu notikumu epicentru.

Sestdien, 17. septembrī, pulksten 13, tiks dots starts minirallijam "Karosta 2022", kas būs "ERST Finance" kausa izcīņas 4. posms standarta automobiļu grupā. Sacensību starts un apbalvošana notiks jaunveidotajā Karostas kultūrvietā "Atmodas dārzs", Atmodas bulvārī 6A.

No pulksten 12 "Atmodas dārzs" piedāvās arī plašu atpūtas programmu ar stikla mākslai veltītu izstādi, konkursiem, radošām aktivitātēm, retro auto ekspozīciju un dienas noslēgumā – mūzikas vakaru DJ Jan vadībā. Minirallija ātrumposmi visas dienas garumā norisināsies Liepājā, Karostā un Dienvidkurzemes novada Cimdeniekos un Vērgales pagastā.

Sestdien, 17. septembrī, turpat netālu Karostas kanālā pie O. Kalpaka tilta norisināsies ātrumlaivu sacensības – Latvijas čempionāta ūdensmotosportā ātrumlaivām 5. posms. Sacensību treniņbraucieni sāksies pulksten 10, bet no pulksten 12 līdz 16 noritēs ātrumlaivu sacensības.

Savukārt svētdien, 18. septembrī, autosporta līdzjutēju aprindās par Baltijas pērli dēvētajā Vecpilī notiks Latvijas rallijsprinta kausa izcīņas 3. posms "Vecpils 2022". Sacensību atklāšana un starts pie Vecpils pamatskolas pulksten 13, bet sacensību noslēgums un apbalvošana pulksten 18.30.

Skatītāju līdzdalība visos sporta un atpūtas pasākumos ir bezmaksas.

Sacensību laikā tiks slēgti atsevišķi ceļa posmi. Sestdien, 17. septembrī, no pulksten 12.20 līdz 18.00 Cimdeniekos satiksmei daļēji būs slēgta Lidostas, Sporta, Apšu, Upes un Alejas iela. Maršruta autobuss Nr. 5301 kursēs līdz pieturai "Upītes iela", un jārēķinās, ka cauri Cimdeniekiem aizbraukt no Liepājas līdz Grobiņai šajā laikā arī nebūs iespējams.

No pulksten 13 līdz 19 satiksmei būs slēgtas ielas arī Karostas industriālā parka teritorijā (Zemgales, Burtnieku, Manēžas, Beverīnas, Līgas, Trimpus, Virssardzes, Vidus ielas un Turaidas iela posmā no Lazaretes līdz Zemgales ielai).

Vērgales pagastā no pulksten 13 līdz 18 būs slēgti vietējas nozīmes ceļi Bebes apkārtnē un autoceļa V1192 (Kapsēde-Cīrava) posms no Dorupes kapiem līdz Bebes ciemam.

18. septembrī Kalvenes pagastā no pulksten 12 līdz 15.30 satiksmei slēgs autoceļu V1275 (Kalvene-Rudbārži) posmā no Kalvenes līdz V1295 un autoceļu V1295 posmā no šosejas A9 līdz V1275. Vecpils pagastā no pulksten 13 līdz 17.30 tiks slēgts autoceļš V1196 posmā no Vecpils līdz Stroķacij un V1197 posmā no Stroķacs līdz Mazilmājai.

Ātrumposmu kartes tiks publicētas piektdienas vakarā sacensību interneta vietnēs Minirallijs.lv un Rallijs.eu, kā arī sociālajos tīklos.

Sacensības rīko Ātruma festivāla "Kurzeme" un Saldus rallija rīkotāju apvienotā komanda.