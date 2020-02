Nepiemērotu laikapstākļu dēļ atcelts arī Alūksnes rallijs

Negaidīti siltās ziemas dēļ atcelts arī Alūksnes rallijs, vēsta sacensību organizatori.

Jau ziņots, ka siltās ziemas dēļ atcelts arī 8. februārī iecerētais rallijs "Sarma".

Šā gada 21. un 22. februārī bija paredzēts desmitais "Rally Alūksne", kas tiek atcelts, ziemas rallijam nepiemērotu laikapstākļu dēļ.

Lai arī desmitajam jubilejas rallijam notikusi rūpīga gatavošanās, ieguldīts milzīgs darbs un finansējums, šādos laikapstākļos nav iespējams noorganizēt ziemas ralliju.

"Atcelt ralliju ir vienīgais loģiskais lēmums. Gribu organizatoru komandas vārdā teikt lielu paldies visiem cilvēkiem, iestādēm, kas gadiem mūs atbalsta, strādā ar mums kopā pie rallija organizēšanas, sniedz finansiālu atbalstu. Īpašs paldies Alūksnes novada pašvaldībai. Organizatoru komandā ir vairāk nekā 200 cilvēki –, sākot no tiem, ko redz un zina visi, līdz trases tiesnesim un apsargam, biļešu kontrolierim –, ja kāda trūkst, to var just," pauž viens no rallija organizatoriem Renārs Salaks.

"Lai cik rūpīgi plānotu, lai cik cītīgi strādātu, dabas priekšā cilvēks ir bezspēcīgs. Ziemas ralliju saorganizēt laikā, kad pat Alūksnē izdīgusi zaļa zāle, ceriņi pumpuros un zied pavasara puķes – nav iespējams. Kopā ar kolēģiem Gati Cimdiņu un Juri Osi ceram uz ziemu nākamgad un, ja vienu gadu izlaiž, tad nākamajā jāstrādā ar dubultu jaudu. Tikšanās vietu un laiku mainīt nedrīkst – tiekamies janvārī Alūksnē!"

Bija paredzēts, ka kopējais ātrumposmu garums rallijā būs līdz 103 kilometriem, no kuriem garākais etaps bija paredzēts līdz 15 kilometriem, bet īsākais – līdz diviem kilometriem. Kopumā plānoti bija desmit ātrumposmi – četri, kas atkārtojas divas reizes, bet trīs būtu bijis jāveic diennakts tumšajā laikā.

"Rally Alūksne" tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Automobiļu federāciju un Alūksnes novada pašvaldību.