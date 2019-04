Neprognozējams čempionāts un draudzīgāka atmosfēra – Baumanis un Nitišs uzsāk 'World RX' sezonu

2019. gada pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") jaunā sezona piektdien sāksies Jasmarīnas trasē Abū Dabī, un pirmajā posmā startēs abi Latvijas piloti Jānis Baumanis un Reinis Nitišs. Šogad no "World RX" čempionāta aizgājušas visas rūpnīcu komandas, tāpēc paredzams, ka braucēju spēku samērs būs līdzīgāks un sacensības būs neprognozējamākas.

Šogad "World RX" paredzēti desmit posmi, kuros startēs 16 pamatsastāva braucēji, kuru starpā būs Baumanis no "STARD" komandas. Savukārt Nitišs no "GRX Taneco" vienības būs viens no čempionāta neregulārajiem pilotiem, kuri startēs atsevišķos posmos.

Pirms 2019. gada sezonas pasaules čempionātā notikušas ievērojamas izmaiņas – to pametušas visas autoražotāju komandas. Kā mantojums no ražotājiem palikušas vairākas pērnā gada mašīnas, kas tagad nonākušas privāto komandu rīcībā. Paralēli vairākas vienības ir strādājušas pie jauno rallijkrosa mašīnu sagatavošanas, jo šis gads nodrošinās privātajām komandām retu izdevību - iespēju pacīnīties par čempiona titulu. Tas nozīmē, ka spēku samēri čempionātā būs izlīdzinājušies, un cīņas trasē kļūs vēl spraigākas.

"Šo gadu visi braucēji uztver par lielo iespēju," portālam "Delfi" teica Baumanis. "Parunāju ar pāris pilotiem un varētu teikt, ka šobrīd ir draudzīgāka, jautrāka un atvērtāka atmosfēra nekā tad, kad bija rūpnīcu komandas. Viens no bijušajiem rūpnīcu komandu braucējiem teica, ka beidzot dzīve ir vieglāka, jo visu laiku kāds neskatās pakausī un var arī ielikt citādākas bildes savos sociālajos tīklos. Pagājušajā gadā "Volkswagen" komanda uztaisīja lielu saspringumu, un visi devās uz sacensībām, zinot, ka Johans Kristofersons uzvarēs."

Lai gan čempionātā vairs nestartēs tādi pazīstami braucēji, kā Sebastjans Lēbs, Peters Solbergs, Kristofersons un Matiass Ekstroms, bet "World RX" pilotu kodols ir saglabājies. Timijs Hansens, Andreass Bakerūds un Timurs Timerzjanovs ir piedalījušies visās 62 "World RX" sacīkstēs. Baumanis savā "World RX" karjerā aizvadījis 42 sacīkstes, bet Nitišs – 48.

Sezonas ietvaros braucēji dosies uz 10 ļoti atšķirīgām un izaicinošām trasēm. Pirmā pieturvieta ir Jasmarīnas trase, kur jau vairāk nekā desmit gadus risinājušās F-1 sacensības, taču šogad trase pielāgota rallijkrosa vajadzībām. Kalendāru papildinājusi arī motorsporta līdzjutēju iemīļotā Spa trase Beļģijā. No 14. līdz 15. septembrim Biķernieku trasē risināsies arī "Neste World RX of Latvia".

Pirmajā posmā Jasmarīnas trasē braucējiem būs jāspēkojas ne tikai vienam ar otru, bet arī ar ļoti karstajiem laika apstākļiem, jo dienā gaisa temperatūra mēdz sasniegt pat 38 grādus.

"Šobrīd grūti iedomāties vēl iespaidīgāku vietu par Abū Dabī, kur sarīkot čempionāta pirmo posmu. Sezona iesāksies ļoti karsti – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Lai gan sacensības norisināsies vēlā pēcpusdienā, svelme tik un tā būs liels izaicinājums – paredzams, ka gaisa temperatūra pēc Celsija skalas pārsniegs 30 grādu atzīmi, bet mašīnā tā varētu būt jau ap 50-60 grādiem. Katrs brauciens paņems ļoti daudz enerģijas," savam preses dienestam sacīja Nitišs.

Sacensībās braucieni tiks aizvadīti arī tumsā izgaismotā trasē, kas arī var dot papildu asumu notikumiem trasē. "Katrā ziņā, laika apstākļi būs izaicinoši. Būs interesanti," piebilda Baumanis.

"World RX" sezonas pirmā posma pirmā kvalifikācija sāksies pulksten 15:00 pēc Latvijas laika, un Nitišs ielozēts trešajā braucienā kopā ar Timerzjanovu, Gilomu de Rideru, Kristianu Žabo un Antonu Marklundu. Savukārt Baumanis startēs ceturtajā braucienā, sacenšoties ar Timmiju Hansenu, Niklasu Gronholmu, Roku Bačusku un Laiemu Doranu.

Piektdien pulksten 18:00 notiks otrā kvalifikācija, sestdien pulksten 13:45 risināsies trešā kvalifikācija, ceturtās kvalifikācijas sākums būs 15:00, savukārt pusfināli un fināls risināsies no pulksten 18:00.

Pasaules rallijkrosa čempionāta tiešraides arī 2019. gadā būs skatāmas Latvijas Televīzijā. Šī būs otrā sezona, kad LTV7 būs redzamas pārraides no visiem desmit sezonas posmiem.

2019. gada Monster Energy FIA pasaules rallijkrosa čempionāta kalendārs:

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI – ABŪ DABĪ – 5./6. APRĪLIS SPĀNIJA – BARSELONA – 27./28. APRĪLIS BEĻĢIJA – SPA – 11./12. MAIJS LIELBRITĀNIJA – SILVERSTONA – 25./26. MAIJS NORVĒĢIJA – HELLA – 15./16. JŪNIJS ZVIEDRIJA – HOLJESA – 6./7. JŪLIJS KANĀDA – TRUĀRIVJĒRA – 3./4. AUGUSTS FRANCIJA – LOJAKA – 31. AUGUSTS /1. SEPTEMBRIS LATVIJA – RĪGA – 14./15. SEPTEMBRIS DIENVIDĀFRIKA – KEIPTAUNA – 9./10. NOVEMBRIS

2019. gada sezonas "World RX" dalībnieku un komandu sastāvi: