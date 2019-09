'Neste World RX of Latvia': Baumanis cer uz lietu, Nitišs apzinās augstās likmes

Pasaules un Eiropas rallijkrosa čempionāta dalībnieki, tostarp trīs latvieši, šonedēļ atgriežas Rīgā, lai jau ceturto gadu pēc kārtas startētu CSDD Biķernieku trasē notiekošajā FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmā "Neste World RX of Latvia", uz kuru daļa no Latvijas skatītājiem pāris minūšu laikā var ierasties pat ar sabiedrisko transportu. Tas būs posms, kas būs pēdējais pasaules rallijkrosa čempionāta uznāciens Eiropā, pirms doties uz sezonas noslēgumu Dienvidāfrikā.

Trīs latvieši gatavi startam "Neste World RX of Latvia"

Pasaules rallijkrosa čempionāta ieskaitē jeb "World RX" uz starta izies divi latviešu braucēji, kuri savu daudzo atbalstītāju priekšā centīsies aizcīnīties līdz pat finālam, un kas zina, varbūt pat uzvarai Latvijas posmā. Jānis Baumanis, kurš ar divām izcīnītām godalgām šobrīd čempionāta kopvērtējumā ierindojas piektajā pozīcijā, Biķernieku trasē startēs ar STARD komandas sagatavotu "Ford Fiesta" automašīnu, kamēr šī gada Zviedrijas posma trešās vietas ieguvējs un 2018. gada Eiropas čempions "Supercar" klasē Reinis Nitišs startēs ar GRX komandas sagatavotu "Hyundai i20" automašīnu. Nitišam, kurš ir GRX komandas attīstības pilots, šīs būs vien trešās pasaules rallijkrosa čempionāta sacensības šogad.

"Šis ir viens no saspringtākajiem posmiem kalendārā," neslēpa Baumanis, kurš skaidroja, ka pirms šīm sacensībām viņam daudz vairāk jāpiedalās dažādās intervijās un publicitātes pasākumos. Viņš arī neslēpa, ka cer uz lietainiem laika apstākļiem.

"Kad uzlīst lietus, šī trase ir pilnīgi citādāka. Slapjā laikā uz grants saķere ir pat labāka nekā asfalta. Skan jocīgi, bet tā tas ir. Skatītājiem lietus gadījumā būs daudz interesantāk. Ir jābūt daudz, daudz uzmanīgākam nekā sausos apstākļos," viņš skaidroja. Sezonas laikā Baumanim izdevies parādīt labus rezultātus, braucot slapjā trasē.

"Atmosfēra šeit ir fantastiska, tā ir ļoti īpaša man un maniem faniem. Rīgā posms notiks ceturto gadu, tāpēc visi jau pazīst trasi. Es ceru parādīt labu sniegumu," sacīja Baumanis.

Nitišs piebilda, ka posms mājās vienmēr ir izaicinošāks, jo draugi un fani ir tribīnēs un sniedz atbalstu, tāpēc spiediens pieaug.

Foto: LETA

"Biķernieki ir ikonisks, vecmodīgs motorsporta komplekss ar ļoti lielu sacīkšu vēsturi. Rallijkrosa trasei šeit man ir īpaša nozīme, jo biju iesaistīts tās tapšanā un biju pirmais braucējs, kurš to izmēģināja. Ir grūti aprakstīt tās sajūtas, kuras pārņem, kad redzu cilvēkus tribīnēs mani atbalstām," sacīja Nitišs.

"Šogad mums ir limitēta sacensību programma, tāpēc likmes ir augstas, bet es zinu, ka GRX komandu man būs ātrums. To pierādīju Abū Dabī ar ātrāko apļa laiku un ar pjedestālu Zviedrijā. Lai būtu veiksmīgs savās mājās, man jākoncentrējas vēl vairāk, jābūt mierīgākam un nepārcensties. Jāsaglabā vēsa galva un jātēmē pēc labākā rezultāta.

Spraiga cīņa par čempiona titulu

Šobrīd spraiga cīņa risinās par 2019. gada "World RX" čempiona titulu – pēc aizvadītiem astoņiem posmiem čempionāta vadībā izvirzījies 'Monster Energy RX Cartel" braucējs, norvēģis Andreass Bakeruds, kamēr tikai divus čempionāta punktus tālāk atrodas uzreiz divi zviedru piloti – brāļi Timijs un Kevins Hanseni ("Team Hansen MJP"). Vai Bakeruds spēs saglabāt līderpozīcijas arī pēc "Neste World RX of Latvia", vai arī vadību atkārtoti pārņems kāds no brāļiem Hanseniem – to uzzināsim svētdienas pēcpusdienā pēc finālbrauciena finiša.

Eiropas rallijkrosa čempionāta "Supercar" klasē debitēs Jānis Veģeris

Iepriekšējā pasaules rallijkrosa čempionāta posmā Francijā par 2019. gada Eiropas rallijkrosa čempionu "Supercar" klasē kļuva zviedrs Robins Larsons, kurš šajā sezonā startē ar "Audi S1 Quattro" automašīnu (to pašu, ar kuru 2016. gadā par pasaules čempionu kļuva Matiass Ekstroms). Tā kā čempiona tituls jau ir nodrošināts, Larsons pieņēmis lēmumu Latvijas posmā pakāpties solīti augstāk un salīdzināt savus spēkus ar pasaules labākajiem rallijkrosa braucējiem. Par prieku latviešu faniem, arī "Euro RX" "Supercar" klasē mums būs viens mājinieks, kuru atbalstīt īpaši skaļi – uz starta ar "Citroen DS3" automašīnu stāsies Jānis Veģeris, kuram šīs būs debijas sacensības Eiropas rallijkrosa čempionātā.

Projekt E

Piektdien, 13. septembrī, Rīgas Motormuzejā World RX organizators IMG prezentēs iniciatīvu – "Projekt E". Šī projekta mērķis ir elektrificēt rallijkrosa auto un sacensības, pasaules čempionāta posmos ieviešot atsevišķu klasi, kurā startētu tikai ar elektrību darbināmas rallijkrosa automašīnas. Šis ir ilgi apspriests jaunums un liels notikums rallijkrosa nozarē, jo visai pasaules ļaus ieraudzīt rallijkrosa nākotnes attīstības vīziju. Turklāt, lielu ieguldījumu šī projekta tapšanā sniedz Jāņa Baumaņa pārstāvētā STARD komanda, kuras pārraudzībā ir izstrādāta šis elektriskais auto.

Šī būs ceturtā reize, kad Rīgā norisināsies Pasaules Rallijkrosa čempionāta posms. Kopumā startam "Neste World RX of Latvia" šogad pieteikušies 60 dalībnieki, no kuriem 19 startēs "World RX", 16 – "Euro RX Supercar" klasē, bet 25 dalībnieki – "Euro RX Super 1600".