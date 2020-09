'Neste World RX of Rīga': Nitišs iekļūst pusfinālā. Teksta tiešraide

Sestdien Biķernieku trasē norisinās pasaules rallijkrosa čempionāta piektais posms – “Neste World RX of Rīga”, kurā piedalīsies latvieši Reinis Nitišs un Jānis Baumanis, kā arī citi pasaules labākie autosportisti šajā disciplīnā.

Portāls “Delfi” piedāvā teksta tiešraidi no pirmās sacensību dienas Biķernieku trasē.

Neste World RX of Rīga sacensības rallijkrosā

Sacensības turpināsies pulksten 16:00, kad tiks aizvadīti pusfināli "World RX", "Project E" otrais brauciens un fināls "World RX" sacensībās.

Trīs braucienu kopvērtējumā Nitišs ierindojas 11. vietā, kas viņam pusfinālā ļaus startēt no pēdējās rindas. Trīs braucienos viņš iekrāja 98 punktus, tikpat cik 12. vietā esošais Renē Munihs. Kvalifikācijā uzvarēja Niklass Gronholms ar 132 punktiem, aiz viņa Johans Kristofersons (130), Matiass Ekstroms (128), Robins Larsons un Timijs Hansens (abiem - 123).Timo Šeideram, Antonam Marklundam, Gerlēnam Šišerī, Rokam Bačuškam un Jani Pāsonenam šodienas sacensības noslēgušās.

Trešajā kvalifikācijā Nitišs uzrādīja 11. ātrāko rezultātu, kas viņam ļaus iekļūt pusfinālā.

Trešās kvalifikācijas noslēdzošajā braucienā perfekts starts padevās Robinam Larsonam, kurš izvirzījās pirmajā vietā. Gronholms un Sabo jau pirmā apļa beigās devās džokera aplī. Larsons un Kristofersons džokera aplī devās pēdējā aplī, taču finišā Gronholms apsteidza Kristofersonu. Braucienā uzvarēja Larsons.

Trešajā braucienā lielisks starts padevās Matiasam Ekstromam, par otro vietu pirmajā līkumā cīnījās arī brāļi Hanseni, šajā duelī labāks izrādījās Timijs. Kevins Hansens jau pirmā apļa beigās devās džokera aplī. Lielisku sniegumu demonstrēja Ekstroms, uzstādot ātrākos apļa laikus šodien. Ekstroms un Timijs pēdējā aplī devās džokera aplī. Ekstroms uzvarēja braucienā un uzstādīja pārliecinoši ātrāko laiku šajā nedēļas nogalē - 3:22,3.

Nitišs trešajā kvalifikācijā startēja no ārmalas, bet pirmajos divos pagriezienos viņš tika garām Muniham. Timerzjanovs pirmajā aplī pārsita riteni, un viņš sāka atpalikt no pārējiem. Nitišs izvirzījās līderpozīcijā, kad Marklunds iebrauca džokera aplī. Marklunds nākamajos apļos samazināja deficītu pret Nitišu, taču latvietis attālinājās no trešajā vietā esošā Muniha. Pēc džokera apļa veikšanas Nitišs finišēja otrajā vietā, Marklundam zaudējot divas sekundes. Latvieša rezultāts bija 3:28,9 minūtes, kas nav pats labākais rezultāts.

Trešās kvalifikācijas pirmajā braucienā labs starts Liamam Doranam un Andreasam Bakerudam, un norvēģis jau pirmajā aplī devās džokera aplī. Dorans visu brauciena laiku atradās pirmajā vietā, pēdējā aplī devās džokera aplī un saglabāja līderpozīciju. Bakeruds finišējā otrajā pozīcijā. Abiem līderiem brauciena rezultāts bija ļoti konkurētspējīgs.

Sākās trešā kvalifikācija.

Kopvērtējumā pēc diviem braucieniem Reinis Nitišs ierindojas 10. vietā ar 65 punktiem, kas pagaidām dod vietu pusfinālā. Līderis ir Johans Kristofersons ar 92 punktiem, aiz viņa ierindojas Niklass Gronholms (90), Timijs Hansens (83), Kristians Sabo (79) un Robins Larsons (78).

Reinis Nitišs pēc otrā kvalifikācijas brauciena norādīja, ka pēdējā brīdī paspējis uz startu, jo bija ieķīlējušas bremzes. Viņš vēl nemācēja teikt, vai pirms trešā brauciena izdosies ar šo ķibeli tikt galā.

Jāns Baumanis pēc pirmā brauciena "Project E" klasē: "Brauciens nebija viegls, jo ar Sirilu Reimonu sīvi cīnījos. Saņēmu ziņu pa radio, ka bremzes bija ļoti sakarsušas, to vajadzēja kontrolēt. Prieks, ka izdevās. Ceru, ka faniem kāds šoviņš no elektomašīnām būs."

Reinis Nitišs otrajā kvalifikācijā uzrādījis 12. ātrāko rezultātu. Otrās kvalifikācijas sērijas rezultāti:

Turpinājumā seko "Projekt E" kvalifikācijas pirmais brauciens, kurā piedalījās arī latvietis Jānis Baumanis. Baumanim izdevās lielisks starts un viņš izvirzījās vadībā. Latvietis aizvadīja pārliecinošu braucienu un uzvarēja tajā."Project E" pirmā brauciena rezultāti:https://twitter.com/FIAWorldRX/status/1307249792863662090

Otrās kvalifikācijas noslēdzošajā braucienā piedalījās pirmās kvalifikācijas pieci ātrākie piloti. Lielisks starts izdevās Gronholmam, aiz viņa palika Kristofersons. Pirmā apļa beigās džokera aplī devās Ekstroms. Brauciena vidusdaļā ātrumu sāka atgūt Kristofersons, kurš pēc džokera apļa trasē atgriezās priekšā Ekstromam. Gronholms pēc džokera apļa tomēr saglabāja pirmo pozīciju un uzvarēja, uzstādot arī ātrāko laiku otrajā kvalifikācijā. Brāļiem Hanseniem šis brauciens bija neveiksmīgs - Timijs palika ceutrtais, bet Kevins piektais.

Otrā kvalifikācija turpinājās ar trešo braucienu, un startā veiksmīgākais bija Larsons. Otrajā vietā iekārtojās Dorans, bet aiz viņa Bakeruds un Timerzjanovs. Bakeruds pirmajā aplī iebrauca džokera aplī, bet Larsons turpināja braukt drošā līderpozīcijā. Timerzjanovs otrajā aplī devās džokera aplī, bet savu pozīciju Bakerudam nenosargāja. Tiesa, pirms pēdējā apļa norvēģis Bakeruds piedzīvoja tehniskas problēmas. Savukārt Dorans pēdējā aplī iebrauca džokera aplī un pieļāva rupju kļūdu un sagriezās. Iespējams, pie vainas bija tehniskas problēmas. Larsons finišu sasniedza pirmajā vietā, aiz viņa Timerzjanovs.

Otrajā braucienā Reinim Nitišam atkal nepārliecinošs starts, taču līdz pirmajam līkumam izdodas saglabāt otro pozīciju. Līderpozīcijā atradās ungārs Kristiāns Sābo, kurš pakāpeniski palielināja pārsvaru pār latvieti. Gan Sābo, gan Nitišs džokera apli veica noslēdzošajā aplī, bet ungārs jau bija iekrājis lielu pārsvaru un pārliecinoši uzvarēja, taču Nitišs beigās zaudēja arī Renē Muniham un palika trešais.

Otrās kvalifikācijas pirmajā braucienā lielisks starts izdodas Šaideram, bet mašīnu sasita Pāsonens, kurš sākotnēji turpināja sacīksti, bet vēlāk bija spiests izstāties. Šaiders aizvadīja pārliecinošu braucienu - brauca bez kļūdām, džokera aplī dodoties pēdējā aplī un uzvarot. Otrais palika zviedrs Antons Markluds, savukārt lietuvietis Roks Bačuška ierindojās trešajā vietā.

Sākās otrā kvalifikācija.

Šajā video redzams, kā Reinis Nitišs gatavojās šīm sacensībām.

Reinis Nitišs priecīgs par sacensību dienu Biķernieku trasē. https://www.facebook.com/ReinisNitissOfficial/posts/2732987336919400

“Euro RX” sacensības “SuperCar” klasē pirmajā kvalifikācijā uzvarēja Sondre Evjens (3:27,2), otrais bija Bens-Filips Gundersens (03:27.8), bet TOP 3 noslēdza Žans-Batists Dubors (03:28.224).

Sacensības Biķernieku trasē turpinās ar Eiropas čempionātu "SuperCar" klasē.

Otro kvalifikāciju sāks pirmās kvalifikācijas lēnākie piloti. Reinis Nitišs piedalīsies otrajā braucienā.

Reinis Nitišs pēc pirmās kvalifikācijas kopvērtējumā ierindojas 11. vietā. Pusfinālā iekļūst TOP 12 četru kvalifikācijas braucienu kopvērtējumā.

Noslēdzošajā pirmās kvalifikācijas braucienā lielisks starts izdevās Kevinam Hansenam. Lietuviešu pilots Roks Bačuška jau pirmā apļa beigās devās džokera aplī. Otrā apļa beigās džokera aplī devās Ekstroms. Hansens džokera aplī devās priekšpēdējā aplī un viņam izdevās saglabāt pirmo vietu. Ekstroms cieši sekoja savam tautietim, bet palika otrais. Bačuška brauciena laikā sagriezās un finišēja ceturtajā vietā. Uzvarētājam Hansenam kopumā trešais ātrākais laiks. Savukārt Šaiders bija spiests izstāties tehnisku problēmu dēļ.

Trešā brauciena startā pirmajā vietā izvirzījās Timurs Timerzjanovs, bet viņam sekoja pērnās sezonas vicečempions Andreass Bakerūds, kurš otrā apļa izskaņā devās džokera aplī. Timerzjanovs džokera aplī devās pēdējā aplī un nosargāja pirmo pozīciju. Bakerūds bija ļoti tuvu krievu pilotam, zaudējot viņam tikai par vienu sekundes desmitdaļu. Šis bija pagaidām lēnākais pirmās kvalifikācijas brauciens - Timerzjanovs no Kristofersona laika atpalika par vairāk nekā trīs sekundēm.

Otrajā braucienā lielisks starts padevās Larsonam, taču viņš pieļāva kļūdu otrajā līkumā un atkrita uz pēdējo vietu. Sīva cīņa notika starp diviem Zviedrijas pilotiem - Krostofersonu un Timiju Hansenu. Priekšpēdējā aplī Hansens devās džokera aplī, bet Kristofersons to izdarīja pēdējā aplī. Kristofersonam izdevās saglabāt pirmo vietu, uzstādot arī pagaidām ātrāko laiku pirmajā kvalifikācijā. Arī brauciena otrās vietas ieguvējs Timijs Hansens šo braucienu aizvadīja pavisam nedaudz ātrāk par iepriekšējā brauciena uzvarētāju Gronholmu.

Nitišs jau startā bija ievērojami lēnāks, bet līderpozīcijā izvirzījās Gronholms. Tuvojoties džokera aplim sagriezās Marklunds, kura auto bija tehniskas problēmas. Dorans jau pirmajā aplī iebrauca džokera aplī, bet Nitišam ar savu stratēģiju neizdevās britam tikt priekšā. Gronholms braucienā uzvarēja ar rezultātu 3:24,6 minūtes. Nitišs bija par 3,08 sekundēm lēnāks, finišējot trešais.

Sacensības sākušās!

Reinis Nitišs par saviem mērķiem šajās sacensībās: "Paši saprotam, cik treniņi ir veikti un to, ka mašīna šosezon vēl nav bijusi uz starta. Neceram uz uzvaru, pjedestālu vai top 6. Vienkārši brauksim un centīsimies izdarīt visu, ko var izdarīt."

Reinis Nitišs uz starta stāsies jau pirmajā braucienā, sacenšoties ar Laiamu Doranu, Antonu Marklundu un Niklasu Gronholmu https://twitter.com/FIAWorldRX/status/1306953611973480448

Sacensību grafiks: 10:30 1. kvalifikācija // World RX, 5. posms1. kvalifikācija // Euro RX, Supercar11:50 2. kvalifikācija // World RX, 5. posms1. kvalifikācija // Projekt E13:15 3. kvalifikācija // World RX, 5. posms2. kvalifikācija // Euro RX, Supercar16:00 Pusfināli // World RX, 5.posms2. kvalifikācija // Projekt EFināls // World RX, 5. posms

Savukārt Jānis Baumanis, kurš neilgi pirms "World RX" čempionāta sākuma paziņoja, ka nevarēs aizvadīt pilnu sezonu, Biķernieku trasē startēs ar jauno elektroauto klasē "Project E". https://www.delfi.lv/auto/motorusports/baumanis-world-rx-posma-riga-startes-jaunizveidotaja-elektrisko-auto-klase.d?id=52457661

Latvieši šajā sezonā pilnu pasaules čempionātu neaizvada, bet Biķernieku trasē startēs abi labākie valsts rallijkrosa piloti. Reinis Nitišs brauks "SuperCar" klasē ar Lietuvas komandas sagatavotu "Škoda Fabia". https://www.delfi.lv/auto/motorusports/foto-reinis-nitiss-prezente-skoda-spekratu-neste-world-rx-of-riga-posmam.d?id=52474059

Ikgadējie rallijkrosa svētki Biķernieku trasē ir klāt. Šoreiz gan sacensību būs divreiz vairāk, jo tiks aizvadīti divi pasaules čempiona'ta posmi, līdz ar to gan sestdien, gan svētdien tiks aizvadītas četras kvalifikācijas, pusfināli un fināli. https://www.delfi.lv/auto/motorusports/neste-world-rx-of-riga-pasaules-cempionata-nakama-pieturvieta-ar-latviesiem-ierinda.d?id=52476461