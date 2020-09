'Neste World RX of Rīga' – pasaules čempionāta nākamā pieturvieta ar latviešiem ierindā

Pēc vairākiem lieliem izaicinājumiem notikumu attīstības scenārijs ļauj šo nedēļu pavadīt "Neste World RX of Rīga" gaidās, kas jau piekto gadu pēc kārtas nodrošinās iespēju Rīgā baudīt augstākā līmeņa FIA pasaules rallijkrosa čempionāta sacensības.

Šoreiz gaidāmi divreiz vairāk notikumu kā iepriekš, jo CSDD Biķernieku trasē 19. un 20. septembrī notiks divi čempionāta posmi – viens sestdien, un viens svētdien. Abos posmos startēs arī pašmāju pilots Reinis Nitišs, tikmēr spēkus jaunizveidotajās elektroauto sacensībās "Projekt E" izmēģinās vēl viens latvietis Jānis Baumanis.

"Neste World RX of Rīga" laikā tiks noskaidroti "Monster Energy FIA" pasaules rallijkrosa čempionāta piektā un sestā posma uzvarētāji. Sezonas pirmie divi posmi tika aizvadīti Holjesas trasē, Zviedrijā, kuriem sekoja divi posmi Kouvolā, Somijā. Pirmo četru posmu laikā pie divām uzvarām un vadības "World RX" kopvērtējumā ticis divkārtējais pasaules čempions rallijkrosā Johans Kristofersons, kurš šogad atgriezies čempionātā pēc vienas pavadītās sezonas salonautomobiļu sacīkstēs. Kristofersons startē ar "Volkswagen Polo GTI RX" automašīnu un ir vienīgais braucējs, kurš šosezon iekļuvis visos četros finālos.

Par Kristofersona tuvāko sekotāju kopvērtējumā kļuvis viņa tautietis, vēl viens pasaules čempions rallijkrosā Matiass Ekstroms. Arī viņš "World RX" apritē atgriezies pēc gada pārtraukuma, un līdz šim notikušajos posmos izcīnījis vienu uzvaru un vēl divas reizes kāpis uz goda pjedestāla. Ekstroma komandas biedrs Robins Larsons aizvadījis četrus stabilus posmus un kopvērtējumā atrodas sestajā pozīcijā. Tas ļauj abu pārstāvētajai "KYB Team JC" komandai ierindoties "World RX" komandu ieskaites līderpozīcijā. Zīmīgi, ka šajā komandā vajadzēja braukt Baumanim, kuram Covid-19 seku dēļ neizdevās piesaistīt nepieciešamo finansējumu. Ekstroms ieņēma latvieša vietu.

Pēdējā posmā pirms došanās uz Rīgu par "World RX" sezonas trešo uzvarētāju četros notikušajos posmos kļuva somu pilots Niklass Gronholms. "GRX Taneco" komandas braucējam uzvara mājas posmā ļāva pakāpties uz "World RX" kopvērtējuma trešo pozīciju. Gronholms pērn sacensībās Latvijā finišēja otrais, piekāpjoties vienīgi topošajam pasaules čempionam Timijam Hansenam, kuram 2020. gada sezonas sākums nav izdevies tikpat spožs kā pērn – autosportists uz goda pjedestāla kāpis tikai vienu reizi un kopvērtējumā atrodas ceturtajā pozīcijā. Līdzīgs sniegums arī Timija jaunākajam brālim Kevinam Hansenam, kurš guvis par sešiem punktiem mazāk un atrodas vienu pozīciju zemāk.

"Neste World RX of Rīga" dubultposmā startēs arī Reinis Nitišs, kurš šoreiz pievienojies lietuviešu komandai "ESmotorsport" un vadīs "Škoda Fabia Evo RX " automašīnu. Nitišs vēl ne reizi nav izlaidis "Neste World RX of Rīga" sacensības – pirmos divus gadus viņš startēja "World RX" ieskaitē, vispirms ar "Olsbergs MSE" komandas "Ford Fiesta", bet gadu vēlāk ar "EKS RX" komandas "Audi S1". 2018. gadā Reinis tieši Rīgā kļuva par divkārtējo Eiropas čempionu, izcīnot uzvaru ar '"ET Promotion" komandas "Ford Fiesta Supercar". Tikmēr pērn, pildot "GRX Taneco" attīstības pilota pienākumus, viņš sēdās pie "Hyundai i20" stūres, "World RX" posmu noslēdzot astotajā vietā.

Vienlaicīgi ar pasaules čempionāta dalībniekiem uz starta "Neste World RX of Rīga" stāsies arī Eiropas čempionāta "Supercar" ieskaites piloti. Sezonas pirmajā posmā uzvaru izcīnīja Olivers Ēriksons, aiz sevis atstājot Andrea Duborgu un Peteru Hedstromu. Tā kā Eiropas čempionāta sezona šogad veido trīs posi, tad starts CSDD Biķernieku trasē būs īpaša nozīme cīņā par čempiontitulu.

Starp "Neste World RX of Rīga" dalībniekiem atrodami arī Latvijas tuvāko kaimiņvalstu pārstāvji – krievs Timurs Timerzjanovs ("World RX"), lietuvieši Roks Baciuška ("World RX") un Pauļus Pleskovs ("Euro RX Supercar"), kā arī igaunis Andri Ouns ("Euro RX Supercar").

Pērn Rīgas Motormuzeja telpās un CSDD Biķernieku Trasē pirmoreiz plašākai publikai tika demonstrēts STARD izveidotais rallijkrosa elektroauto, bet šogad ar elektrību darbināmās mašīnas trasē dosies jau "kaujas" apstākļos. "Projekt E" čempionāta pirmajā posmā uzvaru izcīnīja atraktīvais amerikāņu šovmenis Kens Bloks. Rīgā tiks aizvadīts otrais no šogad kopumā paredzētajiem četriem "Projekt E" posmiem. Savu sacensību debiju Rīgā pieredzēs ar "Citroen Racing" rūpnīcas komandas atbalstu sagatavots "Citroen C3 ERX" auto, kura vadīšana būs uzticēta Sirilam Reimondam.

Bet vēl svarīgāk, cīņā par uzvaru ar 'Ford Fiesta ERX" auto iesaistīsies arī Jānis Baumanis, tādējādi kļūstot par pirmo latviešu rallijkrosa pilotu, kurš būs guvis sacensību pieredzi līdz šim tik maz izzinātajā ieskaties klasē, ar kuru tiek cieši saistīta rallijkrosa nākotnes izaugsme. Baumanis līdz šim piedalījies visos četros CSDD Biķernieku trasē notikušajos "World RX" posmos, kuros allaž startējis ar "Ford Fiesta Supercar" – 2016. gadā "World RX Team Austria" komandas sastāvā, un tad trīs reizes "Team STARD" komandas sastāvā, 2019. gada Rīgas sacensības noslēdzot 12. pozīcijā.