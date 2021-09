Nīderlandes 'Grand Prix' kvalifikācijā uzvaru svin mājinieks Verstapens

Pirmās formulas (F-1) pilots Makss Verstapens ("Red Bull") sestdien dzimtenē svinēja uzvaru Nīderlandes "Grand Prix" posma kvalifikācijā.

Verstapens savu ātrāko "lidojošo apli" veica minūtē un 8,885 sekundēs, vien par 0,038 sekundēm apsteidzot savu sīvāko konkurentu no "Mercedes" komandas Lūisu Hamiltonu. Svētdien no otrās starta rindas sacīksti sāks Hamiltonas komandas biedrs no Somijas Valteri Botass, bet viņam blakus stāsies francūzis Pjērs Gaslī ("Alpha Tauri").

Piekto līdz desmito starta vietu ieņems attiecīgi Monako pilots Šarls Leklērs ("Ferrari"), viņa komandas biedrs Karloss Sainss no Spānijas, itālis Antionio Džiovinaci ("Alfa Romeo"), divi "Alpine" pārstāvji Estebans Okons no Francijas un spānis Fernando Alonso, kā arī Daniels Rikjardo ("McLaren") no Austrālijas.

Piektdien vienā no treniņu sesijām Verstapens brīdī, kad trasē bija izkārti sarkanie karogi, apsteidza "Aston Martin" pārstāvi Lensu Strolu, par ko viņam varēja draudēt dažu pozīciju sods. Nīderlandietis pirms kvalifikācijas devās aprunāties ar sacensību tiesnešiem un izvairījās no soda.

Nīderlandes "Grand Prix" nevarēs piedalīties "Alfa Romeo" pilots no Somijas Kimi Reikenens, kuram noteikta saslimšana ar Covid-19. Viņa vietu ieņēma polis Roberts Kubica, kurš sestdien kvalifikācijā ierindojās 18. vietā, spējot apsteigt vien abus "Haas" nepieredzējušos pilotus Miku Šūmaheru un Ņikitu Mazepinu.

Pirmajā kvalifikācijas sesijā labu laiku neizdevās uzstādīt "Red Bull" pārstāvim Serhio Peresam, kurš svētdien sacensības sāks no 16. starta vietas. Pozīciju zemāk atradīsies vācietis Sebastians Fetels no "Aston Martin", kuram "lidojošā apļa" beigās patraucēja abi "Haas" piloti.

Otrajā kvalifikācijas sesijā avāriju piedzīvoja abi "Williams" piloti Džordžs Rasels un Nikolass Latifi. Rasels ierindojās 11., bet Latifi 14. pozīcijā. Latifi avārijas dēļ otrā kvalifikācijas sesija noslēdzās aptuveni četras minūtes ātrāk.

Šosezon pirmo reizi kvalifikācijas trešo sesiju nesasniedza "McLaren" pilots Lendo Noriss, kurš sestdien samierinājās ar 13. vietu.

Trešajā treniņu sesijā sestdienas rītā uzvarēja Verstapens, bet Hamiltons un Botass ierindojās attiecīgi otrajā un trešajā vietā.

Pēc 12 posmiem kopvērtējuma līderis ar 202,5 punktiem ir Hamiltons, bet Verstapens viņam zaudē tikai trīs punktus.

2020. gadā jau septīto F-1 titulu karjerā un ceturto pēc kārtas ieguva brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes". Iepriekš septiņreiz uzvarēt izdevies vienīgi leģendārajam vācu braucējam Mihaelam Šūmaheram. Tāpat "Mercedes" komanda izcīnīja septīto Konstruktora kausu pēc kārtas.

Šosezon sākotnēji bija plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (23), bet augusta nogalē noskaidrojās, ka Japānā tomēr nenotiks plānotais posms. Šī iemesla dēļ šosezon tiks aizvadīti 22 F-1 posmi.