Nitišs izcīna trešo vietu pasaules čempionāta posmā Zviedrijā

Latvijas rallijkrosa braucējs Reinis Nitišs no "GRX Taneco" komandas svētdien Zviedrijā izcīnīja trešo vietu pasaules čempionāta sestā posma finālā prestižākajā "SuperCar" klasē.

Sestdien Nitišs pirmajā kvalifikācijas braucienā avarēja, bet otrajā uzvarēja, kopvērtējumā ieņemot piekto vietu, kamēr otrs latvietis Jānis Baumanis bija 19.pozīcijā.

Arī otrajā sacensību diena iesākās slapjā trasē, tāpēc apļa laika nebija ātrākie.

Svētdien Nitišs turpināja demonstrēt pārliecinošu sniegumu, trešajā kvalifikācijā uzrādot piekto labāko rezultātu, bet ceturtajā ceturto. Savukārt Baumanim kvalifikācijas braucienos bija 12. un devītā vieta, kas kopvērtējumā ļāva iespraukties pirmajā divpadsmitniekā un iekļūt pusfinālā.

Baumanis trešajā kvalifikācijas braucienā pēc izbraukšanas no džokera apļa ietriecās apmalē, zaudējot divas vai trīs sekundes, tomēr nākamajos braucienos arī citiem sportistiem bija problēmas slidenajā trasē, tāpēc šoreiz šī kļūda nemaksāja pārāk dārgi.

Kvalifikācijā ar 167 punktiem uzvarēja norvēģis Andreass Bakerūds, kurš bija pirmais divos no četriem atlases braucieniem, kamēr Nitišs ar 147 punktiem bija ceturtais, bet Baumanis ar 130 punktiem ierindojās devītajā pozīcijā.

Abi latvieši startēja vienā pusfināla braucienā - Nitišs no pirmās rindas, bet Baumanis no trešās. Startā Nitišs saglabāja otro vietu, kamēr Baumanis pirmajā aplī devās Džokera aplī, no kura atgriezās sestais.

Turpinājumā Nitišs turējās aiz zviedra Sebastiana Ēriksona muguras, bet Baumanis pēc sāncenšu neveiksmēm un Džokera apļiem pacēlās jau uz ceturto pozīciju. Tiesa, Baumanis savu ceturto pozīciju zaudēja lietuvietim Rokam Baciuškam, kamēr Nitišs ceturtajā aplī devās Džokera aplī, no kura trasē atgriezās trešais.

Līdz finišam Nitišs noturēja savu trešo pozīciju, uzvaru svinēja Ēriksons, bet trešais bija soms Niklass Gronholms. Šī trijotne iekļuva finālā, bet ceturto vietu atguva tehniskas problēmas piedzīvojušais Baumanis, kurš palika ārpus finālistiem.

No otra pusfinālā finālā iekļuva zviedru brāļi Kevins un Timijs Hanseni, kā arī nīderlandietis Kevins Abrings.

Finālā Nitišs startēja no trešās rindas un jau pirmajā aplī devās Džokera aplī, no kura izbrauca piektais. Pēc tam, kad savas pozīcijas zaudēja soms Niklass Gronholms, Nitišs pakāpās uz ceturto vietu.

Turpinājumā latvietis turpināja cīņu par goda pjedestālu, līdz apdzina Timiju Hansenu, pakāpdamies uz trešo vietu. Uzvaru finālā sīvā cīņā izcīnīja zviedrs Sebastians Ēriksons, kuram nieka 0,33 sekundes zaudēja Kevins Hansens, kamēr Nitišs finišēja trešais.

Ceturto vietu izcīnīja Gronholms, piektais bija nīderlandietis Kevins Abrings, bet ar sesto vietu samierinājās T.Hansens.

Iepriekš jau ziņots, ka piektajā posmā, kas norisinājās Norvēģijā, Baumanis sacīkstes noslēdza ceturtajā vietā, tomēr vēlāk pēc konkurenta diskvalifikācijas latvietis pakāpās uz trešo vietu un izcīnīja savu pirmo trofeju kādā no pasaules rallijkrosa čempionāta posmiem.