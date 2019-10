No 'Mercedes' par rasismu atlaistie darbinieki kolēģi apsaukājuši par 'musulmaņu teroristu'

No Pirmās formulas (F-1) līdervienības "Mercedes" par "rasistisku rīcību" atlaistie darbinieki vienu no saviem kolēģiem vairākus gadus apsaukājuši par "musulmaņu teroristu", bet gaismā tas nācis, kad birojā likuši likmes, kurā datumā viņš neizturēs un pārtrauks Ramadāna gavēni, vēsta britu izdevums "The Guardian".

Lai arī "Mercedes" informāciju par darbinieku atlaišanu apstiprināja svētdien īsi pirms Soču Lielās balvas izcīņas, rasismā apsūdzētie darbinieki tika atlaisti vēl 2. augustā. "Mercedes" savā paziņojumā neprecizēja, kā tieši izpaudusies "noteikumu pārkāpšana par dzimumu vienlīdzību un rasu dažādību", tomēr medijiem izdevies to uzzināt no saviem informācijas avotiem.

Incidentā iesaistītie darbinieki strādājuši "Mercedes" komandas IT nodaļā, ģenerālmītnē Lielbritānijā. Musulmaņiem nozīmīgajā Ramadāna laikā, kas šogad ilga no 5. maija līdz 3. jūnijam, nu jau atlaistie četri darbinieki izveidojuši un aizpildījuši aptaujas anketu, kur ikviens darbinieks pie ziņojumu dēļa bija aicināts atzīmēt, kurā datumā viņu kolēģis - musulmanis pārtrauks gavēni. Ramadānā, dienas gaišajā laikā, musulmaņi nedrīkst ne ēst, ne dzert. Anektu aizpildījušie bija nu jau četri atlaistie darbinieki.

"Mercedes" komandas pilots Lūiss Hamiltons, kurš ir pirmais un vienīgais melnādainais F-1 pilots, vienmēr aktīvi izteicies pret rasismu.