No triviālām problēmām līdz intrigai trasē – 'Formula E' jaunās paaudzes ienākšana

Pārmaiņas nekad nav vieglas, īpaši, ja ir lielas ambīcijas. Elektrisko automašīnu čempionāts "Formula E" sācis savu devīto sezonu, kurā startē ar trešās paaudzes ("Gen3") mašīnām, un tās ir izmēros mazākas, ātrākas un enerģijas patēriņa ziņā efektīvākas. Sezonas pirmajos četros posmos trasē cīņas bijušas interesantas, izkristalizējušies favorīti, un tas pēc starpsezonā piedzīvotajiem izaicinājumiem komandām ļauj atviegloti uzelpot, lai arī piesardzība jāsaglabā joprojām.

Līdz ar jaunās paaudzes ienākšanu "Formule E", mašīnas var sasniegt pat 300 km/h lielu ātrumu. No šīs sezonas arī enerģijas reģenerācija notiek no visiem četriem riteņiem, nevis tikai aizmugurējiem, kā tas bija iepriekš. Līdz ar to mašīnas no šīs sezonas darbojas efektīvāk, un sacensībām vajadzētu būt dinamiskākām.

"Gen3" mašīnas tiešām veikušas iespaidīgu tehnoloģisku lēcienu uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu spēkratiem, tomēr starpsezona komandām bija diezgan nervoza. Komandas vēl novembrī bija neapmierinātas par to, kā šīs pārmaiņas tiek vadītas.

Mašīna var pārstāt darboties



Vispirms aizkulisēs izskanēja bažas par akumulatoriem, kurus piegādā "Williams Advanced Engineering". Testu dienās katra minūte trasē komandām ir svarīga, tāpēc sāpīgi zaudēt laiku uzlādējamās enerģijas uzglabāšanas sistēmas problēmu dēļ. Vēl īsi pirms sezonas tika vēstīts par pastāvīgām akumulatora stāvokļa izmaiņām, pamatojoties uz ražotāja testiem. Tas varētu būt iemesls, kāpēc sezonas pirmajos posmos netika ieviests plānotais jaunievedums sacensību norisē – boksu apmeklējums ar ātro uzlādi. To vēl cer ieviest sezonas turpinājumā.

"Piemēram, ja vēlreiz uzmetīs aci Meksikas sacensībām, varēs pamanīt, ka daudzām formulām nestrādā jaunās LED gaismas. Virspusēji šķiet, ka tā ir ļoti triviāla un vienkārša sistēma, tomēr, parokoties dziļāk, atklājās, ka šīs LED gaismiņas spēj radīt kļūmes komunikācijā starp mašīnas vadības bloku un lielo akumulatoru, un tāpēc mašīna var pārstāt darboties. Tāpēc komandas izvēlējās tās izslēgt," portālam "Delfi" stāsta "McLaren" elektrisko sistēmu inženieris no Latvijas Rihards Gerdts. Viņš piebilst, ka šis esot viens no daudzajiem piemēriem, ar kādām problēmām komandām jācīnās.

Ja treniņos vai kvalifikācijā tiek piedzīvota avārija, tad pilots var netikt uz startu. Rihards Gerdts

Vēl esot bijušas neskaidrības par jaunajām riepām, kuras šosezon piegādā "Hankook". Sākotnēji esot plānots viens riepu gumijas sastāvs, bet novembrī pieņemts lēmums izmantot riepas ar tādu gumijas sastāvu, kāds bija plānots nākamajā sezonā, vēsta "The Race".

"Gen3" ieviešanu sarežģījis resursu trūkums. Kādas komandas pārstāvis anonīmi norāda, ka problēma šajā visā ir tāda, ka resursu līmenis esot bijis "Formula 3" (F-3) līmenī. Šis projekts esot bijis pārāk drosmīgs, jo plānošana tika sākta pirms Covid-19 pandēmijas un Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā. Komandas ar šīm problēmām starpsezonā tika galā, taču to vadītāji norādīja, ka, plānojot ceturtās paaudzes mašīnas, jāatceras, ka šādas situācijas atkārtoties nedrīkst.

"McLaren" komandas operāciju menedžeris Gerijs Pafets janvārī "The Race" stāstīja, ka grūtības radījušas visas kopējās daļas, kuras komandām piegādā ražotāji. Arī šasija, vadu stelles, balstiekārta, pat virsbūve radījusi sarežģījumus, gatavojoties sezonai.

Foto: Imago Sport/Scanpix/LETA



Sezonas pirmie četri posmi Meksikā, Saūda Arābijā (divas sacensības) un Indijā ir aizvadīti, un tajos izkristalizējušies arī šīs sezonas favorīti. Sezonas līderis, izcīnot divas uzvaras, ir vācietis Paskāls Vērleins no "Porsche", bet otrais šobrīd ir Džeiks Deniss, kurš vada "Avalanche Andretti" mašīnu, kurai arī jaudas agregātu piegādā "Porsche". Pilotus no​ trešās līdz devītajai vietai šķir tikai 10 punkti.

Sezonas sākumā veiksmīgu sniegumu demonstrēja arī komandas, kuras startē ar "Jaguar" elektriskajiem dzinējiem. "Envision Racing" piloti Sebastjans Buemī un Niks Kesidijs kopvērtējumā ierindojas ceturtajā un piektajā vietā, turpat ir arī Sems Bērds no "Jaguar" rūpnīcas komandas.

""Porsche" un "Jaguar" tiešām paveikuši iespaidīgu darbu un radījuši ļoti optimālu un efektīvu formulu, kas sacensībās ir taupīga un ātra. Sezonas ievadā varēja redzēt brīžus, kad viņiem ir par diviem vai trīs procentiem vairāk enerģijas nekā apkārtējām mašīnām. Tas ir ļoti iespaidīgi," skaidroja Gerdts.

"McLaren" vienībai šī ir pirmā sezona "Formula E". Tā pārņēma "Mercedes" projektu, kas divas sezonas pēc kārtas kļuva par čempioniem gan pilotu, gan komandu konkurencē. "Mercedes" kļuva par vienu no tiem autoražotājiem, kas aizvadīto sezonu laikā aizgāja no šī čempionāta, sekojot BMW un "Audi". Ja "Mercedes" bija rūpnīcas komanda, tad "McLaren" ir "Nissan" klients.

Komandu vērtējumā inženiera no Latvijas pārstāvētā "McLaren" ierindojas ceturtajā vietā, un piloti Renē Rasts un Džeiks Hjūzs uzmirdzējuši ar labiem rezultātiem. Saūda Arābijā Rasts kāpa uz goda pjedestāla, bet Hjūzs uzvarēja kvalifikācijas sacensībās. Kopvērtējumā viņi ierindojas septītajā un astotajā vietā. Tikmēr "Nissan" rūpnīcas komandas piloti Normans Nato un Saša Fenestrass kopā izcīnījuši 11 punktus, ieņemot 15. un 17. vietu.

"Neraugoties uz to, ka šogad gandrīz visu esam sākuši no sākuma, esam priecīgi un pateicīgi par rezultātiem. Nevarēja sagaidīt, ka uzreiz būsim dominējoša komanda. "Jaguar" un "Porsche" ir ražotāji, kuri šobrīd var vairāk balstīties uz lietām, ko iemācījušies iepriekšējās sezonās," skaidroja Gerdts. "Mums pagaidām ir izdevies būt netālu no vadošajām komandām super talantīgas un smagi strādājošas komandas dēļ."

Piesardzība jāsaglabā



Sezonas pirmajos trīs posmos apdzīšanu, iespējams, nebija tik daudz, kā gaidīts. Buemi sarunā ar "The Race" skaidro, ka bremzēšanas fāze jaunajām mašīnām esot krietni citādāka, salīdzinot ar "Gen2", un pilotiem vēl vajadzīgs laiks, lai pierastu. Tāpēc piloti šobrīd vēl ir piesardzīgi un bremzēšanas zonā "nelec" blakus priekšā esošajam konkurentam, lai viņu apdzītu.

Iespējams, ka šī iemesla dēļ aizvadītajā nedēļas nogalē Indijā Bērda neveiksmīgais apdzīšanas mēģinājums noslēdzās ar to, ka viņš izraisīja avāriju ar komandas biedru Miču Evansu. Tobrīd Bērds bija piektajā vietā un mēģināja tikt garām Fenestrasam. Viņš bremzēt sāka par vēlu un no trases izsita tobrīd trešajā vietā esošo komandas biedru Miču Evansu. Autosportā komandas biedru savstarpējā avārija ir viens no ļaunākajiem murgiem.

Nevar izslēgt, ka komandas saviem pilotiem lūdz būt piesardzīgiem. Visām komandām šobrīd pietrūkst kopējās rezerves daļas, tāpēc riskanti manevri var maksāt dārgi. Gerdts arī norāda, ka, ja treniņos vai kvalifikācijā tiek piedzīvota avārija, tad pilots var netikt uz startu, jo nebūs detaļu, ar kurām salabot mašīnu.

Indijas posma treniņos smagu avāriju piedzīvoja Vērleins, kad viņa akseleratora pedālis pirms pēdējā pagrieziena iesprūda. Lai arī avārija bija smaga, komanda sagatavoja viņa mašīnu, un čempionāta līderis spēja tikt uz starta un izcīnīt ceturto pozīciju.

"Sezonas sākums tik tiešām nevienai komandai nav bijis viegls. Ja godīgi, esmu pozitīvi pārsteigs, cik daudz mašīnas ir finišējušas pirmajās sacensībās. Biju gaidījis, ka tehnisko kļūmju būs daudz vairāk. Problēmas joprojām ir, bet mēs tām spējam manevrēt apkārt," saka Gerdts. "Mums pašiem ir ļoti smagi jāstrādā, lai saprastu, kāpēc "Porsche" un "Jaguar" pārsvars ir tik ļoti liels.

Ar labu pilotu nepietiek



"Formula E" sacensības var vērot arī Latvijā, un tās translē gan "Eurosport", gan "Go3" platformā. Pieredzējušais autosporta sacensību komentētājs Jānis Janševics atzīst, ka viņam šis čempionāts ir saistošs kopš brīža, kad tika savests kārtībā kvalifikācijas formāts. Sākotnēji kvalifikācijas formāts sodīja vadošos pilotus, jo viņi kvalifikācijā trasē devās pirmajā grupā, kad tā vēl bija putekļaina, un saķere zemāka. Līdz ar to tie, kuri trasē devās vēlāk tika nostādīti labvēlīgākā situācijā. Šobrīd šis jautājums ir atrisināts, un "pole position" ieguvējs tiek noteikts pēc izslēgšanas braucienu principa. Šobrīd komandas un piloti ir apmierināti ar noteikumiem.

"Jebkurā autosporta disciplīnā svarīgākais ir noteikt labāko formulu un labāko pilotu. Šobrīd spēkā esošie noteikumi to nodrošina," saka Janševics, "trešās paaudzes mašīnas sezonas pirmajos četros posmos nodrošinājušas aizraujošus notikumus trasē, un intrigas līdz šim nav trūcis."

Iespējams, ka šobrīd "Formula E" čempionāts braucēju līmeņa ziņā ir viens no līdzīgākajiem visā autosportā, jo šeit nav tik izteiktas superzvaigznes kā tas šobrīd ir, piemēram, F-1, kur "spīd" Makss Verstapens, Lūiss Hamiltons un Šarls Leklērs, kuri talanta ziņā ir galvas tiesu pārāki par vidusslāņa pilotiem. Tomēr Janševics atgādina, ka autosports vienmēr ir sastāvējis no diviem elementiem – braucēja un mašīnas. "Vēsturē varbūt ir tikai daži izņēmumi, kad pilots ar vāju formulu spējis kļūt par čempionu. Ja izcilam pilotam nav labas mašīnas, viņš nevar cīnīties par uzvarām. To šobrīd parāda arī pagājušās sezonas čempions Stofels Vandorns," saka Janševics.

Aizvadītajā sezonā Vandorns kļuva par čempionu "Mercedes" komandas rindās, bet sezonas sākums jaunajā komandā "DS Penske" izvērties smags, un viņš ticis vien pie pieciem punktiem. Komandai cerību staru dod otra pilota Žana-Ērika Vernjē uzvara posmā Indijā, kad viņš pēdējā aplī ar lielisku aizsardzību noturēja aiz sevis Niku Kesidiju ("Envision"), neraugoties uz to, ka viņam enerģijas pēdējā aplī bija ievērojami mazāk. Uzvara viņam ļāva kopvērtējumā pakāpties uz trešo vietu.

Amizants atgadījums bija posmā Saūda Arābijā, kad "McLaren" pilotam Hjūzam pēdējā pagriezienā beidzās enerģija. Tieši aiz viņa bija Evanss, kuram nekas cits neatlika kā pārstumt viņu pāri finiša līnijai. Šo situāciju izmantoja Buemi, finišā apsteidzot Evansu.

Intriģējošā "Formula E" sezona turpināsies ar sacensībām Dienvidāfrikas Republikā, Brazīlijā, Vācijā, Monako, Indonēzijā, ASV, Itālijā un Londonā.