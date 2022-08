Noslēdzies Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta piektais posms Baronu autotrasē

Sestdien, 27. augustā, Baronu autotrasē norisinājās Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta piektais posms, priekšpēdējā sacīkste pirms lielā sezonas noslēguma septembrī Biķernieku trasē. Sacensībās uz starta stājās vairāk nekā 60 dalībnieki sešās ieskaites klasēs. Dienu interesantāku sportistiem un skatītājiem padarīja šajā sezonā ieviestais sacensību formāts, jo Baronu trase ir tehniska un šaurāka par citām rallijkrosa trasēm.

Reinis Nitišs, rallijkrosa braucējs, biedrības "SKN Sports" pārstāvis: "Man šķiet, ka esam aizvadījuši ļoti labu posmu. Trase tika nedaudz pamainīta, bet prieks, ka atsauksmes no pašiem sportistiem bija pozitīvas gan par tramplīniem, gan līkumiem, kā arī pašu sacensību rīkošanu. Jāsaka, ka arī man pašam trase ļoti patika, to veidoju pēc tā, ko esmu pieredzējis pats, zinot to, kas ir labs un tehnisks. Nebija uzsvars uz to, lai var vienkārši trasi izbraukt, vēlējos, lai sportistiem ir interesanti un iespēja pacīnīties par savu vietu šajā trasē. Jāpiebilst, ka, manuprāt, šis bija pirmais posms, iespējams pat rallijkrosa vēsturē, kad sacensības noslēdzās ātrāk nekā ieplānotajā laika grafikā, tas liecina par labi organizētu komandas darbu. Prieks bija redzēt arī kvēlākos rallijkrosa fanus pie mums Baronu autotrasē."



Šajā rallijkrosa sezonā Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionātam pievienojās bērnu un jauniešu klase "Yaris Cup". Klases ietvaros jaunie braucēji piedalās ar vienādām "Toyota Yaris" automašīnām, kuru dzinēja tilpums nepārsniedz 1000 cm3. Šīs klases izveidošana un attīstīšana palīdz jaunajiem braucējiem augt rallijkrosa disciplīnā. Baronu posmā uz starta stājās sešas automašīnas, divas no tām pilotēja jaunas drosmīgas meitenes – Hanna Mūrniece un Katrīna Kleščevska. Piektajā posmā goda pjedestālu dalīja Linards Jasons, Klāvs Žvagins un igaunis Alberts Ako Koks.

Linards Jasons, "Yaris Cup" klases sezonas līderis un piektā posma uzvarētājs: "Baronu trase bija mazliet izmainīta, sākumā man tā neiepatikās, bet dienas gaitā pieradu un braucu savā tempā. Jāsaka, ka trase Yaris klasei ir par līkumainu, mašīna brīžiem palika gurdena un bija grūti braukt. Ar katru posmu paliekam vairāk, šoreiz startējām seši, jaunie konkurenti vēl neuzbrūk, bet var just, ka Klāvs Žvagins sāk elpot pakausī. Šajā posmā uzvara, par to prieks, tagad sāksim gatavoties sezonas noslēgumam Biķernieku trasē. Kopvērtējumā esmu atrāvies no otrās vietas par 37 punktiem, tāpēc pēdējo posmu atliks vien izbaudīt."

Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta 2022. gada sezonas noslēguma sacensības "Nakts Rallijkross" norisināsies Biķernieku trasē 10. septembrī.