Ožjē ātrākais pirmspēdējā WRC posmā un izcīna pirmo uzvaru šosezon

Francūzis Sebastjans Ožjē svētdien triumfēja pasaules rallija čempionāta (WRC) pirmspēdējā posmā Spānijas rallijā, izcīnot pirmo panākumu šosezon.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Astoņkārtējais pasaules čempions Ožjē ("Toyota Gazoo") izvirzījās vadībā pēc piektā ātrumposma un spēja nosargāt līderpozīcijas līdz pat noslēdzošajam 19. ātrumposmam.

Otro vietu ieņēma Beļģijas pilots Tjerī Nevils ("Hyundai Shell Mobis"), kurš atpalika no uzvarētāja 16,4 sekundes, kamēr labāko trijnieku noslēdza Kalle Rovanpere no Somijas ("Toyota Gazoo"), kurš sev jau pēc pagājušā posma nodrošināja uzvaru pasaules čempionātā. Somijas pilots atpalika no francūža 34,5 sekundes

Tikmēr ārpus labāko trijnieka palika Igaunijas pilots Ots Tenaks ("Hyundai Shell Mobis"), kurš piekāpās uzvarētājam 44 sekundes.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 12 no 13 posmiem līderis ir Rovanpere, kurš iekrājis 255 punktus. Otrajā vietā ar 187 punktiem atrodas Tenaks, bet trešais ar 166 punktiem ir Tenaka komandasbiedrs Nevils.

Pēdējais sacensību posms notiks Japānā no 11. līdz 13. novembrim.