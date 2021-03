Pārdēvētās F-1 komandas prezentē savas jaunās mašīnas

Pārdēvētās F-1 komandas "Aston Martin" un "Alpine" aizvadītajās dienās prezentējušas savu jauno formulu dizainus.

Trešdien, 3. martā, "Aston Martin", kura iepriekš startēja ar nosaukumu "Racing Point", prezentācijā demonstrēja savu klasisko Lielbritānijas zaļo formulas krāsojumu. Autoražotājs "Aston Martin" F-1 čempionātā atgriežas pēc 60 gadu pārtraukuma, un tās piloti nākamajā sezonā būs četrkārtējais F-1 čempions Sebastjans Fetels un Lenss Strols.

The #AMR21 in all its glory. 💚

Thank you for joining us on this incredible journey. We're just getting started... #AMR21 #IAMF1

Discover more ➡️ https://t.co/z3o7E5exWM