Pēc divam nedēļām Biķernieku trasi pierūcinās šīs sezonas grandiozākās autošosejas sacīkstes

Pēc divām nedēļām, no 10. līdz 12. maijam, Biķernieku trasē norisināsies Ziemeļeiropas un Baltijas autošosejas čempionāta atklāšanas posms "DeWalt Grand Prix". Uz posmu Rīgā ieradīsies aptuveni 200 sportistu no visas Ziemeļeiropas, līdz ar to šīs sacensības uzskatāmas par vienas no lielākajām autošosejas sacīkstēm Baltijā. Gaidāms iespaidīgs sporta automašīnu klāsts, sākot no jaudīgajām "Porsche GT3", "Lamborghini" līdz pat interesantājām "Legend Cars" un vēsturiskajiem VAZ un "Volga" spēkratiem.

Sacensību braucieni sāksies jau no piektdienas, 10. maija, pēcpusdienas, kad trasē dosies "BMW Xtreme" un "Porsche GT3" klašu braucēji.

Sestdien, 11. maijā, no rīta savos pirmajos braucienos dosies skatītāju iemīļotās "Legends" miniatūrās sporta automašīnas, kuru vidū būs arī Latvijas pārstāvji. Sestdien būs skatāmi arī "BMW Xtreme", "Porsche GT3" un "V8 Thundercars" braucieni.

Pārējo dienas daļu Biķernieku trasē sacentīsies Ziemeļeiropas sešu stundu izturības čempionāta sacīkšu komandas, tajā skaitā latviešu "Flash Racing Latvia", kuri šosezon iegādājušies jaunu automašīnu "Lamborghini Huracan", kas ļaus cīnīties par vadošajām pozīcijām ar spēcīgajām lietuviešu komandām. Izturības sacīkstēs startēs arī otra latviešu komanda "Bruno Racing Team".

Svētdien gaidāms viskuplākais sacensību braucienu skaits ar jaudīgajām un ātrajām "Baltic Touring Cars" automašīnām, šosezon atsevišķi izdalīto TCR klasi, "V8 Thundercars", "Legend Cars", vēsturiskajām VAZ, "Volga" un "Formula Historic" klasēm.

Nedēļas nogale solās būt karsta, īpaši šogad, kad daudzas komandas un dalībnieki ir iegādājušies jaunas automašīnas, kas sola neprognozējamas un aizraujošas cīņas par uzvarām. Sacīkstes sestdien un svētdien būs iespējams skatīties arī tiešraidē oficiālajā "Facebook" profilā "Baltic Touring Car Championship".