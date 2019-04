Pēc haotiska dienas sākuma Azerbaidžānas F-1 posma treniņos ātrāko laiku uzrāda Leklērs

"Ferrari" komandas Monako pilots Šarls Leklērs piektdien uzrādīja ātrāko apļa laiku Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta ceturtā posma – Azerbaidžānas "Grand Prix" – treniņbraucienu otrajā sesijā.

Leklērs trasi Baku ielās veica vienā minūtē un 42,872 sekundēs, savu tuvāko sekotāju, komandas biedru Sebastjanu Fetelu no Vācijas pārspējot par 0,324 sekundēm.

Trešais ātrākais bija brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas, kurš bija 0,669 sekundes, bet teju vienu sekundi lēnāks bija nīderlandietis Makss Verstapens. Piektais bija Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass no Somijas, bet pirmo sešinieku noslēdza krievs Daniils Kvjats no "Toro Rosso".

Jau ziņots, ka sacensību rīkotāju neizdarības dēļ piektdien pirmā treniņbraucienu sesija ilga tikai desmit minūtes.

Treniņbraucienu sesija tika pārtraukta pēc tam, kad "Williams" braucējs Džordžs Rasels no Lielbritānijas aizķēra trasē esošo kanalizācijas lūku un pamatīgi sabojāja sava auto grīdu. Formula bija pamatīgi bojāta, tomēr tas nebija viss – bolīdu uzcēla uz kravas vedēja, kas to veda uz pitstopiem. Tiesa, pa ceļam furgona ceļamkrāns aizķēra vienu no trasē esošajiem tiltiem, bojājot arī to, turklāt no tilta uz "Williams" formulas sāka tecēt šķidrums.

Pēc šiem notikumiem tika nolemts pārtraukt treniņbraucienu sesiju, kas netika atsākta. Rīkotāji nolēma pārtraukt treniņu, lai izvērtētu situāciju arī ar pārējām lūkām, kas atrodas trasē, un novērstu problēmas ar tiltu.

Noslēdzošais treniņš norisināsies sestdien, kad būs arī kvalifikācija. Savukārt Azerbaidžānas Lielās balvas izcīņa Baku pilsētas ielās notiks svētdien.

Pēc trim posmiem kopvērtējuma līderpozīcijā ar 68 punktiem ir brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas, kuram ar 62 punktiem seko komandas biedrs Valteri Botass no Somijas. Tālāk ar 39 punktiem seko nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull"), bet tālāk ir abi "Ferrari" braucēji - vācietis Sebastjans Fetels un Šarls Leklērs no Monako.