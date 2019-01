Peteransels uzvar vēl vienā Dakaras rallija ātrumposmā

Pieredzējušais franču pilots Stefans Peteransels ("MINI") pirmdien, 14. janvārī, izcīnīja savu otro uzvaru šā gada Dakaras rallijā, uzrādot ātrāko laiku sacensību septītajā ātrumposmā.

Septītais ātrumposms bija 387 kilometrus garš, cilpas veidā; tā starts un finišs bija vienā vietā. Starts visiem dalībniekiem gan tika nedaudz aizkavēts spēcīgās miglas dēļ.

Aizraujošu cīņu kāpās aizvadīja Peteransels un Nani Roma ("MINI"), kurš izvirzījās vadībā distances sākumā, taču Peteransels pie 200 kilometru atzīmes viņu noķēra. Peteransels septīto ātrumposmu veica četrās stundās un vienā sekundē, un finišā francūža pārsvars pār Romu bija četras ar pusi minūtes.

Trešais ātrākais bija spāņu vecmeistars Karloss Sainss ("MINI"), bet ceturtajā vietā ierindojās kopvērtējuma līderis, katarietis Nasers Al-Atija ("Toyota Gazoo Raning"). Peteransels no viņa joprojām atpaliek diezgan daudz, 29 minūtes.

Dienas neveiksminieka titulu var piešķirt Sebastjenam Lēbam, kuram neizdevās izcīnīt trešo uzvaru pēc kārtas. Viņa "Peugeot" jau ātrumposma sākumā radās problēmas ar elektrību un Lēbs pavadīja 40 minūtes, novēršot šo defektu. Francūzim izdevās veiksmīgi sasniegt finišu un trases beigu daļā pieredzējušais rallija čempions attīstīja patiešām ievērojamu ātrumu, atvinnējot astoņas minūtes. Kopvērtējumā Lēbs zaudēja otro pozīciju, tomēr saglabājis augsto ceturto vietu.

Teicami sacīksti tupina mūsu lietuviešu kaimiņi: Benediks Vanags septītajā ātrumposmā ierindojās 16. vietā, bet kopvērtējumā, palaižot garām Karlosu Sainsu, gan pazaudējis vienu pozīciju, noslīdot uz 11. vietu. Otrs ātrākais no lietuviešiem šajā posmā bija Antans Jukņēvičs, kurš izcīnīja 20. vietu, Vaidots Žala ātrumposmā bija 23. ātrākais, bet kopvērtējumā viņam 15. vieta. Jukņēvičs kopvērtējumā ieņem 26. pozīciju.

Moto konkurencē otro ātrumposma uzvaru izcīnīja anglis Sems Sanderlends (KTM), kurš distanci veica trijās stundās, 51 minūtē un 41 sekundē. Amerikānis Rikijs Brabeks ("Honda") šajā posmā bija trešais, Sanderlendam zaudējot sešas ar pusi minūtes, taču pārņēma kopvērtējuma vadību. Iepriekšējais līderis, čīlietis Pablo Kvintanilja ("Husqvarna"), posma uzvarētājam zaudēja 21 minūti un kopvērtējumā noslīdēja uz piekto vietu.

Drāma bagiju ieskaitē — kūleni apmeta viens no līderiem, krievu pilots Sergejs Karjakins ("BRP").

🇷🇺 Sergei Kariakin pierde mucho tiempo con este accidente espectacular. Iba 2o de la clasificacion general en la categoria SxS#Dakar2019 pic.twitter.com/FlCvJcfWuB