Pieci piloti Nirburgringā dosies izšķirošajā cīņā par 'World RX' čempiontitulu

Gaidāmajā nedēļas nogalē leģendārajā Nirburgringas trasē, Vācijā norisināsies FIA pasaules rallijkrosa čempionāta 2021. gada sezonas noslēdzošais dubultposms "World RX of Germany". Šī būs pirmā reize, kad "World RX" posmi notiks jaunizveidotajā Nirburgringas rallijkrosa trasē, sacensībām uzreiz parūpējoties par pašu augstāko sportisko intrigu – pasaules čempiona rallijkrosā noskaidrošanu, par kuru, teorētiski, var kļūt uzreiz pieci piloti.

Šosezon līdz šim septiņos notikušajos "World RX" posmos uzvaras izcīnījuši Timijs Hansens (Hansen World RX Team, Peugeot 208), Johans Kristofersons (KYB EKS JC, Audi S1), Kevins Hansens (Hansen World RX Team, Peugeot 208) un Niklass Gronholms (GRX-SET World RX Team, Hyundai i20). Šie četri, kā arī Kristians Szabo (GRX-SET World RX Team, Hyundai i20), ir pieci piloti, kuriem pastāv teorētiskas iespējas kļūt par pēdējo pasaules čempionu rallijkrosā, kurš šādu panākumu sasniedzis ar auto, kas aprīkots ar iekšdedzes dzinēju.

Atgādināsim, ka sākot ar 2022. gadu, "World RX" norisināsies ar elektroauto, kuru 500 kW jauda un 880 Nm griezes moments jaunos sacīkšu auto padarīs par līdz šim ātrākajām rallijkrosa automašīnām.

Vislabvēlīgākajā pozīcijā šobrīd atrodas Timijs Hansens (178 punkti), kurš sezonas gaitā izcīnījis divas uzvaras un šobrīd iekrājis 17 punktu pārsvaru pār savu tuvāko sekotāju Johanu Kristofersonu (161), kura kontā arī divas uzvaras, no kurām viena izcīnīta Latvijā notikušajā "Ferratum World RX of Rīga". Čempionāta trešajā pozīcijā šobrīd ierindojies Kevins Hansens (159), kurš no Kristofersona atpaliek vien divus punktus, bet vēl par desmit punktiem mazāk ir Niklasam Gronholmam (149), kurš vienu no savām divām uzvarām šogad izcīnījis Biķernieku trasē notikušajā dubultposmā. Ņemot vērā, ka "World RX of Germany" dubultposma laikā iespējams izcīnīt kopumā 60 punktus, matemātiski izredzes izcīnīt čempiontitulu pastāv arī Kristianam Szabo (127), kurš sezonas gaitā vienreiz kāpis uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena.

Šī būs ilgi gaidīta FIA pasaules rallijkrosa čempionāta debija leģendārajā Nirburgringas trasē, kas plašāk zināma pateicoties tās F-1 trasei, kā arī ne mazāk mītiskajam "ziemeļu aplim" jeb "Nordschleife", kas autosporta cienītājiem liekus komentārus neprasīs. 2020. gadā Nirburgringas F-1 trases "Mullenbachsleife" līkuma apkārtnē izveidota jauna rallijkrosa trase, tomēr Covid-19 vīrusa izraisītās pandēmijas ēnā, "World RX" debija pērn bija jāatliek. Šogad sacensības sākotnēji bija plānotas vasarā, tomēr arī šiem plāniem nebija lemts piepildīties, jo tuvējā apkārtnē esošo plūdu dēļ, trase tika pielāgota par pagaidu mājvietu īslaicīgi bez mitekļa palikušajiem, kamdēļ dubultposmu nācās pārcelt uz vēlāku laiku, "World RX of Germany" kļūstot par sezonas noslēdzošajām sacensībām.

Neskatoties uz visām izmaiņām, 1029 metrus garā rallijkrosa trase, ar seguma sadalījumu 66% asfalts un 34% grunts, ir gatava uzņemt FIA pasaules rallijkrosa čempionātu, pie tam, vienā nedēļas nogalē sarīkojot uzreiz divus "World RX posmus". Sagaidāms, ka sacensības Nirburgringā būs izaicinājums visiem posmā startējošajiem pilotiem, no kuriem vēl nevienam nav praktiskas braukšanas pieredzes un zināšanu par kopumā 12 apļus garo trasi.

Līdzās "World RX" pastāvīgajiem braucējiem, sezonas noslēdzošajam posmam pieteikušies arī vairāki citi titulēti un pieredzējuši rallijkrosa braucēji, tādējādi "World RX of Germany" startēs kopumā 14 piloti. Starp tiem arī 2017. gada Eiropas čempions rallijkrosā "Supercar" klasē Antons Marklunds, kurš līdz šim startējis 39 FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmos, reizi kāpjot arī uz goda pjedestāla. "World RX of Germany" startēs arī nule par Eiropas čempionu "Super1600" klasē kronētais Jurijs Beļevskis. Pēc trīs gadu pārtraukuma "World RX" sacensībās atkal redzēsim Deivī Žanī, kurš savas karjeras laikā startējis 31 pasaules čempionāta posmā, izcīnot arī divas uzvaras un vēl vienu reizi kāpjot uz goda pjedestāla.

Vienlaicīgi, Nirburgringā paredzēts arī FIA RX2e sezonas noslēgums – sacensības, kurās dalībnieki piedalās ar identiskiem elektroauto. Arī šajās sacensībās, sezonas uzvarētājs vēl nav noskaidrots, nedēļas nogales laikā nosverot svaru kausus par labu vienam no diviem pilotiem – Gijomam de Rideram vai Jessem Kalio. Lai gan De Riders pirmo četru posmu laikā iekrājis deviņu punktu pārsvaru, noslēdzošā posma laikā autosportistiem būs iespēja izcīnīt maksimums 30 punktu, kamdēļ par savu pārsvaru pieredzējušais beļģu autosportists De Riders nevar justies pilnīgi drošs, jo jaunajam somu pilotam Kalio pastāv labas izredzes vērst situāciju sev par labu.

FIA pasaules rallijkrosa čempionāta tiešraides reportāžas un visi braucieni HD kvalitātē būs vērojamas izveidotajā straumēšanas platformā RX+, nodrošinot skatītājiem arī intervijas ar braucējiem, ekspertu analīzes, spožāko notikumu apskatus un vēl vairākas noderīgas iespējas. RX+ platforma uz noslēdzošo nedēļas nogali visiem interesentiem pieejama par maksu 7,99€ apmērā. Tikmēr katras sacensību dienas izšķirošos finālbraucienus, sākot no plkst. 15.45 , bez maksas varēs vērot "Red Bull TV" platformā.