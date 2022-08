Pieredze pret pieredzi: Fetelu 'Aston Martin' komandā nomainīs Alonso

Par četrkārtējā Pirmās formulas (F-1) pasaules čempiona Sebastjana Fetela aizstājēju "Aston Martin" komandā kļūs pieredzes bagātais spānis Fernando Alonso, pirmdien pavēstījusi komanda.

Alonso, kuram ir jau 41 gads, ar "Aston Martin" vienojies par ilgtermiņa sadarbību. Divkārtējais F-1 čempions komandai pievienosies pēc šīs sezonas.

Pilota vieta "Aston Martin" komandā kļuva vakanta pēc pagājušās nedēļas Fetela paziņojuma, vācietim lemjot pēc šīs sezonas noslēgt braucēja karjeru.

Alonso ir 2005. un 2006. gada pasaules čempions, kurš savas F-1 karjeras laikā izcīnījis 32 uzvaras. Viņš jau pēc 2018. gada aizgāja no čempionāta, taču pērn atgriezās "Alpine" komandas sastāvā. Šosezon spānis 13 posmos ticis pie 41 punkta, kas viņam kopvērtējumā ļauj ieņemt desmito vietu. Pērn viņš sezonu noslēdza tieši šajā pozīcijā.

Savukārt "Aston Martin" - par spīti lielajām ambīcijām - ar pilotiem Fetelu un komandas īpašnieka Lorensa Strola dēlu Lensu sezonas kopvērtējumā ar 20 punktiem pašlaik ir tikai devītā starp desmit konkurentēm.

Savas iespaidīgās F-1 karjeras laikā Alonso pārstāvējis arī "Minardi", "Renault", "McLaren" un "Ferrari" komandas.

