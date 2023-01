'Porsche' pirmā uzvara kopvērtējumā virtuālajās 24 stundu Lemānas sacensībās

Otrā vieta virtuālajās Lemānas 24 stundu sacīkšu pēdējā posmā ļāvusi "Porsche Coanda Esports Racing Team" komandai ierindoties pirmajā vietā kopvērtējumā.

"Porsche" īstajās 24 stundu Lemānas sacensībās kopumā izcīnījusi 19 kopvērtējuma uzvaras. Tādējādi sporta automobiļu ražotājs ir visu laiku veiksmīgākais zīmols pasaulē slavenākajās izturības sacensībās.



Rūpnīcas komanda "Porsche Coanda Esports Racing Team" (PCERT) šo veiksmes stāstu turpina arī digitālajā pasaulē. Pirmajās virtuālajās 24 stundu sacīkstēs 2020. gadā starptautiskā komanda no Gronavas, Vācijas Minsterlandes reģionā, izcīnīja pirmo vietu "GTE" klasē. Pērn "911 RSR" sasniedza otro vietu.







PCERT šogad pirmo reizi piedalījās augstākajā "LMP2" kategorijā "rFactor 2" simulācijas platformā ar "Oreca 07" prototipiem. Abas braucēju komandas noteikušas sev ambiciozu mērķi iegūt augstāko vietu kopvērtējumā un iegūt "Le Mans Virtual Series" čempiona titulu.



Tas PCERT komandas braucējiem arī ir izdevies, pateicoties iegūtai otrai vietai pēdējā posmā sacensībās. Jāpiebilst, ka Džošua Rodžerss no Austrālijas, Mičels Dejongs no ASV, Aihandžans Givens no Turcijas un Laurins Heinrihs no Vācijas no uzvarētāja atpalika tikai par 21 sekundi.



"Virtuālas 24 stundu Lemānas sacensības ir viens no prestižākajiem čempionātiem simulātoru autosacīkšu pasaulē, tāpēc, paturot to visu prātā, titula izcīnīšana ir neticamas panākums. Tas parāda, cik smagi mēs esam strādājuši visas sezonas garumā, lai gan tās sākums mums bija ne visai veiksmīgs," norāda "Porsche Coanda Esports Racing Team" komandas vadītājs Filips Stams.



Simulatoru sacīkšu eksperti dala automobiļus ar īstiem autosacīkšu profesionāļiem



Virtuālās 24 stundu Lemānas sacīkstes ir "Le Mans Virtual Series" galvenais un noslēdzošais posms. Šis čempionāts ir īpašs: pieredzējuši profesionāļi no reālās autosporta pasaules dalīsies braukšanas pienākumos digitālajās sacīkšu automašīnās ar simulatoru ekspertiem.



Piemēram, PCERT braucējus Džošua Rodžersu, Deinu Vorenu, Mičelu Dejongu (un Maku Bakumu atbalstīja divi "Porsche" līgumu braucēji – Aihandžans Givens un Laurins Heinrihs, kā arī "Porsche" junioru programmas braucēji Bastians Būss un Moriss Šūrings.



Holandietis 2022. gadā piedalījies "Porsche Mobil 1 Supercup" un "Porsche Carrera Cup Germany". Starp braucējiem atrodami arī vairāki citi labi pazīstami vārdi no autosporta pasaules, tai skaitā pašreizējais Formulas 1 pasaules čempions Makss Verstapens, bijušais "Grand Prix" braucējs un pašreizējā "IndyCar" zvaigzne Romēns Grožāns, bijušais "DTM" čempions Bruno Špenglers , trīskārtējs pasaules salonautomobiļu čempions Endijs Prialū un daudzi citi.



Izmaiņas "Porsche Coanda Esports Racing Team" sastāvā



2022./2023. gada "Le Mans Virtual Series" sezonu veido pieci posmi. Sezona 17. septembrī sākās ar astoņu stundu sacīkstēm Bahreinā, bet tām sekoja četru stundu sacīkstes Moncā 8. oktobrī, sešu stundu sacīkstes Spa-Frankošampa trasē 5. novembrī un "Sebring 500" 3. decembrī.



Pēc viduvēja sākuma "Porsche Coanda Esports Racing Team" komandai izdevās izcīnīt pirmās divas vietas Sebringā. Pēc 134 apļiem Rodžers, Bakums un Heinrihs ar sacīkšu automašīnu "Oreca 07-LMP2" Nr. 23 finiša līniju šķērsoja pirmie, par 2,785 sekundēm apsteidzot otru komandas automašīnu ar 20. numuru, kuru vadīja Dejongs, Tomijs Estgārds un Givens.



Pirms izšķirošā posma digitālajā "Circuit des 24 Heures" trasē PCERT automašīna ar 20. numuru atrodas trešajā vietā ar 58 punktiem, atpaliekot no "Team Redline", kurai ir 78 punkti. "Porsche Coanda Esports Racing Team" automašīna Nr. 23 ar 46 punktiem atrodas ceturtajā vietā. Tā kā virtuālo 24 stundu Lemānas sacīkšu uzvarētājs saņem 50 punktus, abām automašīnām joprojām ir iespējas izcīnīt čempiona titulu.



Lai palielinātu izredzes iegūt pirmo kopvērtējuma uzvaru šo klasisko izturības sacīkšu digitālajā versijā un čempiona titulu, komandas vadītājs Filips Stams veicis izmaiņas braucēju sastāvos: Rodžers un Heinrihs pārgāja pie Dejonga un Givena automašīnā Nr. 20. Savukārt Bakums brauca ar otru automobili kopā ar Būsu un Šūringu, kā arī Vorenu, kurš ir jauns papildinājums. Pirmo reizi austrālietis nomaina Estgārdu "Porsche Coanda Esports Racing Team" komandas sastāvā.



Līdzīgi īstajām 24 stundu Lemānas sacīkstēm uz starta stājas arī "GTE" klases virtuālā versija ar kopumā 45 automašīnām. "Porsche 911 RSR" šajā klasē ir vispopulārākais modelis ar sešām digitālām sacīkšu automašīnām.



Abas "Porsche Coanda Esports Racing Team" automašīnas startēja no pirmās rindas



Jau kvalifikācijā "Porsche" komanda pieradīja savu konkurētspēju: Džošua Rodžerss gandrīz par trīs ceturtdaļām sekundes apsteidza otro ātrāko konkurentu. Tāpat kā viņa komandas biedrs Maks Bakums ar otro "Porsche Coanda Esports Racing Team" mašīnu iekļuva labāko sešiniekā. Abi ieguva perfektu starta vietu 24 stundu sacīkstēs: Rodžerss iegūva "pole position", un Bakums ierindojās viņam blakus pirmajā rindā.



Sacīkšu sākums bija vētrains: ar vērienīgu manevru pirmajā šikānā pašreizējais Formula 1 pasaules čempions Makss Verstapens izvirzījās vadībā. Pirmās kārtas pilots Laurins Heinrihs ar 20. numuru aizstāvēja savu otro vietu, bet ceturtajā vietā ierindojās "Porsche Supercup" pilots Moriss Šurings. Nedaudz vēlāk Heinrihs veica pretuzbrukumu un atguva līderpozīciju.



Pēc 3,5 stundām ilgas sacīkstes otrā "Porsche Coanda Esports Racing Team" automašīna ar 23. numuru piedzīvoja negaidītu neveiksmi: tehniskas problēmas dēļ Deinu Vorenu "izmeta" no servera. Mašīna sākotnēji atkrita uz 23. vietu, bet vēlāk tai tika piešķirts 250 sekunžu laika bonuss. Vorens atgriezās labāko desmitniekā un atkal bija vienā aplī ar labāko grupu. Turpmāko servera kļūmju dēļ virtuālās Lemānas 24 stundu sacensības vairākkārt bija pārtrauktas un atsākas no pulksten 21.30.



Taču ar to neveiksmes nebeidzās. Saulei lecot, abu "Porsche Coanda Racing Team" auto, cita starpā, atkal piedzīvoja servera problēmas, kas palielināja starpību ar līderiem par vairāk nekā divām minūtēm.



Īsi pirms pulksten 7.00 svētdienas rītā Maksa Verstapena vadītā automašīna zaudēja līderpozīciju un izstājās no sacīkstes 90 minūtes vēlāk. Kad bija atlikušas vēl divas sacensību stundas, "Porsche Coanda Esports Racing Team" mašīna ar 20. numuru bija atguvusi otro vietu. Savukārt, otrā "Porsche" mašīna ar 23. numuru ierindojās ceturtajā vietā, atpaliekot no līdera par minūti. Pēc tam tā saņēma sodu par trases ierobežojumu pārsniegšanu un beigās ierindojās sestajā vietā.



Pateicoties spēcīgam sniegumam, it īpaši pēdējo divu stundu laikā, Rodžers, Dejongs, Gīvens un Heinrihs uz pusi samazināja atstarpi no "Redline" komandas mašīnas, taču nespēja to apsteigt un finiša līniju šķērsoja otrajā vietā.