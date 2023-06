Porziņģis apmeklējis F-1 sacīkstes un nofotografējies ar visīsāko pilotu

Aizvadītajā nedēļas nogalē Spānijā norisinājās F-1 sacīkstes. Pārliecinošo Maksa Verstapena uzvaru klātienē no VIP ložas bija ieradies raudzīt arī Latvijas labākais basketbolists Kristaps Porziņģis. Tostarp viņš savos soctīklos padalījies ar fotogrāfiju, kurā sacīkšu boksos pozē ar šī sacensību seriāla visīsāko pilotu japāni Juki Cunodu.

Šī fotogrāfija ir ievērības cienīga ne tikai ar abu sportistu būtisko auguma garuma starpību, bet arī fanu rezonansi, kas ļāvis šim soctīkla ierakstam savākt vairāk "patīk" atzīmju nekā citi Porziņģa ieraksti iepriekšējos mēnešos. Tas arī mudinājis dažu veidot "memi", kurā Porziņģis un Cunoda fotogrāfijā ir samainīti vietām auguma garuma proporcijās.

Kristapa Porziņģa auguma garums ir 2,21 metrs, kas ir krietni virs vidējā arī NBA basketbolistu vidū. Savukārt Juki Cunodas auguma garums ir tikai 1,59 metri – viņš ir visīsākais no visiem šīs sezonas F-1 pilotiem. Tādējādi Porziņģa un Cunodas auguma garuma starpība ir 62 centimetri.

Pat otrs īsākais F-1 pilots – Cunodas komandas biedrs Niks de Vrīss – ir par viņu deviņus centimetrus garāks (1,68 m). Augumā raženākie F-1 piloti ir "Alpine" komandas Estebans Okons un "Williams" vienības Alekss Albons, kuru auguma garums sasniedz 1,86 metrus.

