Prado pirms debijas sezonas MXGP salauž augšstilba kaulu

Talantīgais spāņu motokrosa braucējs Horhe Prado treniņā lauzis kreisās kājas augšstilba kaulu, ziņo pasaules čempionāta rīkotāji.

"Red Bull KTM" komandas 18 gadus vecais braucējs savainojumā iedzīvojās ceturtdien, kad treniņā Malagrotas trasē zaudēja kontroli pār savu spēkratu un krita. Viņš tika nogādāts Romas slimnīcā "European Hospital", kur spānim nekavējoties tika veikta operācija kaula sastiprināšanai.

Ja nebūs nekādu sarežģījumu, Prado pēc pāris dienām varēs atstāt slimnīcu un uzsākt rehabilitāciju, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos trasē.

Vienības menedžeris Klaudio de Karli atzīst, ka tās ir sliktas ziņas un komanda ļoti pārdzīvo par Prado.

"Viss ritēja labi un viņš bija divu apļu attālumā no treniņa beigām. Trasē lija, kas prasīja īpašu kontroli pār motociklu, lai pārlēktu vienu no lielākajiem tramplīniem. Horhes kāja izslīdēja no stiprinājuma un viņš piedzīvoja kritienu uz tramplīna. Vakar fantastisks ārsts (Masimiliāno Nannerīni), kuru mēs zinām un viņam uzticamies, Horhem veica operāciju. Tagad mums jāgaida pāris dienas, lai saprastu, ka viss norit labi un varētu atstāt slimnīcu. Tas ir solis atpakaļ mūsu sagatavošanās procesā, bet svarīgākais ir, lai Horhe labi atveseļojas un var koncentrēties savai pirmajai sezonai MXGP klasē," čempionāta rīkotāji citē de Karli teikto.

2020. gada sezona sāksies 1. martā.

Prado ir iepriekšējo divu sezonu MX2 klases čempions. Šosezon viņš dominēja un uzvarēja 31 no 34 braucieniem, bet vienā posmā spānis nestartēja.

2018. gadā viņam sīvu konkurenci izrādīja tobrīd komandas biedrs, latvietis Pauls Jonass, kurš šogad debitēja MXGP klasē, "Rockstar Energy Husqvarna" vienības sastāvā ieņemot sesto vietu kopvērtējumā.