Rallijkrosa piloti pirms posma Biķernieku trasē dosies parādes braucienā pa Rīgu

"Ferratum World RX of Rīga-Latvia" norisi šogad jau vēlreiz izkrāšņos dalībnieku un to sacensību auto prezentācija, kas ceturtdien, 1. septembra vakarpusē, notiks Rīgas Rātslaukumā, informēja organizatori.

Klātesošie galvaspilsētas iedzīvotāji un viesi tiks iepazīstināti ar visiem FIA pasaules rallijkrosa čempionāta dalībniekiem, kā arī nule uzbūvētajiem sacensību auto, kurus šogad darbina elektromotori. Tāpat pasākumā Rātslaukumā piedalīsies arī abi latviešu autosportisti Jānis Baumanis un Ronalds Baldiņš, kuri startē FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta posmā. Pēc pasākuma norises beigām dalībnieki sēdīsies savās sporta automašīnās, lai dotos kopīgā parādes braucienā, šķērsojot Akmens tiltu, lai nokļūtu uz AB dambja, kur uzņemt vienu kopbildi.

"Novērtējot pārmaiņas, kādas pieredzējis FIA pasaules rallijkrosa čempionāts, kas šogad notiek ar pilnīgi jauniem elektroauto – lēmām par labu sarīkot čempionāta dalībnieku un to auto prezentācijas pasākumu pašā pilsētas centrā, Rīgas Rātslaukumā. Izvēloties šādu mazāk ierastu vidi, vēlamies iespējami plašākai pilsētas sabiedrības daļai parādīt šos jaunos elektroauto, kādi tie patiesībā ir, un cik ļoti tie nemaz neatšķiras no iepriekšējās paaudzes rallijkrosa automašīnām – tie joprojām ir ātri, tie joprojām nebaidās kontaktcīņu, bet tagad to dara videi draudzīgākā veidā un klusāk," teica "RA Events" direktors Raimonds Strokšs.

"Liels prieks, ka visi "World RX" dalībnieki ar lielu atsaucību piekrita piedalīties šajā pasākumā un ļāva mums "aizņemties" arī viņu sporta tehniku, pie kuras citkārt strādātu mehāniķi. Lai gan sporta automašīnas Rātslaukumā ieradīsies jau nedaudz agrāk, pats prezentācijas pasākums sāksies plkst. 18.30 un ilgs nedaudz ilgāk par stundu. Pasākuma laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar autosportistiem, ar tiem varēs arī aprunāties, nofotografēties vai palūgt autogrāfu. Arī sportistiem būsim paredzējuši sava veida aktivitāti, kas, domājams, nesīs tiem sportisko veiksmi nedēļas nogalē," viņš turpināja. "Pasākumu noslēgsim ar jauno elektroauto demonstrāciju, pasākuma dalībniekiem dodoties kopīgā parādes braucienā pāri Akmens tiltam uz AB dambi, kur veikt dalībnieku kopbildi. Ceru, ka rīdzinieki novērtēs un izmantos šo iespēju nepiespiestā gaisotnē satikt savus favorītus un aplūkot viņu sporta automašīnas, kurām nu piemīt ātrāks starta paātrinājums pat par "Formula 1"."