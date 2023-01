Rallijreids 'Dakara' turpinās ar Šišerī uzvaru trešajā posmā; Sainss zaudē stundu problēmu dēļ

Francijas autosportists Gerlāns Šišerī otrdien izcīnīja uzvaru rallijreida "Dakara" trešajā posmā vieglo automašīnu ieskaitē, kamēr par kopvērtējuma līderi kļuva katarietis Nasers Al-Atija.

GCK komandas pārstāvis Šišerī, kuram ir bagātīga pieredze rallijkrosā, posmu beidza trīs stundās 22 minūtēs un 59 sekundēs. Posmā bija plānots veikt 447 kilometrus, taču lietusgāžu dēļ tas tika saīsināts uz 378 kilometriem.

Otrais ar piecu minūšu un četru sekunžu deficītu bija argentīnietis Orlando Terranova ("Bahrain"), bet vēl trīs minūtes un 26 sekundes atpalika Saūda Arābijas pilots Džazīds Al-Radži ("Overdrive").

Pamatīgu vilšanos piedzīvoja līdzšinējais kopvērtējuma līderis Karloss Sainss seniors ("Audi"), kura vadītajam spēkratam radās problēmas ar kreiso riteni. Šī iemesla dēļ Sainss zaudēja gandrīz stundu, kas par kopvērtējuma līderi ļāva kļūt Al-Atijam ("Toyota Gazoo").

Vicelīderis tagad ir Al-Radži, kurš līderim zaudē 13 minūtes un 19 sekundes.

At CP3, where the race has been stopped, @GChicherit set the best time, he wins Stage 3.

Tāpat vadība mainījusies arī motociklu ieskaitē, kurā uzvaru otrdien svinēja austrālietis Daniels Senderss ("GasGas"), finišējot četrās stundās 24 minūtēs un 15 sekundes. Sešas minūtes un 19 sekundes zaudēja ASV motosportists Skailers Houess ("Husqvarna"), bet vēl 40 sekundes atpalika cits amerikānis, iepriekšējais līderis Meisons Klains (KTM).

Senderss Klainu tagad apsteidz par četrām minūtēm un četrām sekundēm.

🏍 A strong performance by Daniel Sanders on Stage 3 puts him just over four minutes clear at the top of the Bikes general ranking⏱️#Dakar2023 pic.twitter.com/rGavzP1DII