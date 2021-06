'Rally Liepāja': Liepājas un Talsu apkārtnē gaidāmi satiksmes ierobežojumi

No 2021. gada 1. līdz 3. jūlijam Latvijas teritorijā no Talsiem līdz Liepājai norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta un Latvijas rallija čempionāta posms "Rally Liepāja". Sacensību sarīkošanas vajadzībām tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, ziņo organizatori.

RALLIJA NORISES NODROŠINĀŠANAI LIEPĀJĀ TIKS VEIKTAS ŠĀDAS IZMAIŅAS

>>> Zemnieku iela posmā no Tirgus ielas līdz namam Nr.30B:

slēgts no 30. jūnija plkst. 06.00 – 3. jūlija plkst. 23.59.

Tuvējo ielu apkārtnē var tikt noteikti īstermiņa apstāšanās un stāvēšanas, kā arī iebraukšanas aizliegumi. Lūdzam sekot izvietotajām ceļazīmēm.

>>> Scantest automašīnu tehniskās apskates un reģistrācijas vieta Brīvības ielā 148A:

slēgta 1. jūlijā no plkst. 6.00-19.00 un 2. jūlijā no plkst. 20:30-22:30.

RALLIJA NORISES NODROŠINĀŠANAI TALSOS TIKS VEIKTAS ŠĀDAS IZMAIŅAS

>>> Talsu lidlauka teritorija:

slēgta 2. jūlijā no plkst. 07.00 – 19.00.

>>> Talsu tautas nama stāvlaukums:

slēgta no 1. jūlija plkst. 22:00. – 2. jūlija plkst. 17:00.

>>> Autoceļš P128, pie Ielejām:

slēgts no 2. jūlijā no plkst. 10.00. – 19.00.

IZMAIŅAS AUTOBUSU KUSTĪBAS MARŠRUTOS

>>> Iedzīvotājus aicinām pievērst pastiprinātu uzmanību izmaiņām reģionālo autobusu kustības maršrutos un laikos – kas ātrumposmu un ceļu slēgšanas dēļ var tikt izmainīti.

RALLIJA NORISES NODROŠINĀŠANAI, NO TALSIEM LĪDZ LIEPĀJAI TIKS SLĒGTI ŠĀDI AUTOCEĻI

Kvalifikācijas posms WELCOME TO LATVIA (Vārtāja)

2021.gada 1.jūlijs no plkst. 12.30 līdz plkst. 20.00.

Ceļu posms Grobiņas novadā: Netiek norādīts.

Kopējais slēgtā posma garums 4,61 km.

SS 1 SC Grupa/Eurovia (Mundigciems)

2021.gada 2.jūlijs, no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00.

Ātrumposma daļa, kas netiks izmantota SS5 norisē, tiks atvērta ap plkst. 15.15.

Ceļu posms Talsu novadā: Mundigciems – Vēveri – Villu grants karjers – Mundigas – Kampari – Jaunozoliņi – Jorēni – Jūkas – Sukturi – Klintis – Krovalki – Cerības – Tauriņi – Šķēde – Novadnieki – Zariņi – Kvites – Dzirlankas – Roņi.

Kopējais slēgtā posma garums 27,00 km.

SS 2 TALSI LOOKOUT (Strazde)

2021.gada 2.jūlijs, no plkst. 10.40 līdz plkst. 19.55.

Ātrumposma daļa, kas netiks izmantota SS6 norisē, tiks atvērta plkst. 15.55.

Ceļu posms Talsu novadā: Laukmaļi – Rievnieki – Mālbedres – Jaunstrazdnieki – Irbiņi – Slūnas – Meķi – Frickalni – Gravas – Kāķīši – Reņģes – Lāči.

Kopējais slēgtā posma garums 25,94 km.

SS 5 SIXT rent a car (Laidze)

2021.gada 2.jūlijs, no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00.

Ceļu posms Talsu novadā: Mundigciems – Vēveri – Krastkalni – Lejaslāči – Kampari – Jaunozoliņi – Jorēni – Jūkas – Sukturi – Klintis – Krovalki – Cerības – Lanstrupi – Mālkalni.

Kopējais slēgtā posma garums 17,80 km.

SS 6 Ramirent (Andumi)

2021.gada 2.jūlijs, no plkst. 10.40 līdz plkst. 19.55.

Ceļu posms Talsu novadā: Laukmaļi – Rievnieki – Mežitas – Andumi.

Kopējais slēgtā posma garums 17,36 km.

SS7(10) Neste (Paplaka)

2021.gada 3.jūlijs no plkst. 7.00 līdz plkst. 17.05.

Ceļu posms Priekules novadā: Paplaka / Paplakas kapi – Vāveres – Krogzemji – Poliki – Mežinieki – Vaidelotes – Purmsāti – Cāļu ciems – Gramzda – Līdumi – Dīķi – Birztala.

Kopējais slēgtā posma garums 18,42 km.

SS8 Invest in Liepāja! (Mazbojas)

2021.gada 3.jūlijs no plkst. 7.55 līdz plkst. 13.10.

Ceļu posms Durbes un Aizputes novadā: Mazilmāja – Mazstoķi – Dobeļi – Pelēķi – Poļi – Mazbojas.

Kopējais slēgtā posma garums 12,01 km.

SS9(12) Liepāja (Vecpils)

2020.gada 16.augusts no plkst. 8:45 līdz plkst. 18:40.

Ceļu posms Durbes novadā: Vecpils autotrase – Mazstroķi – Dižstroķi – Roņi – Ķauķi – Stroķu acs – Lekši – Lindāles – Vecpils / Pirts dīķis.

Kopējais slēgtā posma garums 16,07 km.

SS11 Canon Biznesa centrs Liepāja (Podnieki)

2021.gada 3.jūlijs no plkst. 12.50 līdz plkst. 18.05.

Ceļu posms Aizputes novadā: Tiltiņi – Cērpi – Daneļi – Roņi – Gaiļi.

Kopējais slēgtā posma garums 9,93 km.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Lūdzu, ņemiet vērā, ka norādītie ceļu slēgšanas laiki ir provizoriski un var mainīties.

"Rally Liepāja" apmeklētājus lūdzam ievērot, ka starp divu ātrumposmu norisi atvērtajos ceļu posmos satiksme tiks organizēta TIKAI ātrumposma norises virzienā, no starta uz finišu!

Uz iedzīvotāju jautājumiem par satiksmes ierobežojumiem atbildēs rallija rīkotāju pārstāvis Kaspars Ērkulis, mobilais tālrunis +371 26 431 347, e-pasts kaspars@raevents.lv. "Rally Liepāja" organizators, "RA EVENTS" pateicas iedzīvotājiem un viesiem par sapratni.

Plašāka informācija par Rally Liepāja atrodama oficiālajā interneta mājaslapā www.lvrally.com.