'Rally Liepāja' norisināsies droša pasākuma režīmā

2021. gada FIA Eiropas rallija čempionāta (ERC) otrais posms "Rally Liepāja" šogad tiks sarīkots skatītājiem drošā režīmā. Ievērojot Latvijā pastāvošo normatīvo regulējumu, sacensības klātienē varēs apmeklēt skatītāji, kuri spēs uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, tādējādi apliecinot, ka noslēguši pilnu vakcinācijas ciklu vai pēdējo 180 dienu laikā izslimojuši Covid-19, informēja organizatori.

"Skatītājus lūdzu rūpīgi iepazīties ar biļešu iegādes noteikumiem un ierobežojumiem, kā arī būt saprotošiem biļešu maiņas punktos, kur ierastajām pārbaudēm nāks klāt arī Covid-19 sertifikāta skanēšana un personu apliecinošu dokumentu pārbaude," par gaidāmo ralliju stāsta "RA Events" direktors Raimonds Strokšs. "Tas viss aizņems ilgāku laiku, bet šīs prasības ir noteiktas mūsu visu drošības vārdā. Turklāt, sacensībām norisinoties šādā režīmā, skatpunktos skatītāji varēs sajūtās atgriezties pāris gadus atpakaļ – neievērojot nedz 2 metru distancēšanos, nedz būs jāvalkā sejas maskas. Tiesa, šie atvieglojumi saistībā ar Covid-19 neattieksies uz lielāko daļu no sacensību personāla – pēc Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) noteikumiem mums vēl joprojām noteiktās sacensību zonās ir jāievēro gan distancēšanās, gan jāvalkā sejas maskas arī ārtelpās, kā arī jāievēro citi, stingrāki noteikumi, nekā to paredz šī brīža Latvijas likumdošana, līdz ar to organizatoriskā ziņā šis laiks ir ļoti izaicinošs un prasīgs ne tikai pret rallija līdzjutēju, bet arī pret sportistiem un organizatoriem" tā.

Skatītājiem atgādinām, ka "Rally Liepāja" ātrumposmi Talsu novadā notiks piektdien, 2. jūlijā, bet rallija izšķirošie ātrumposmi Liepājas pusē paredzēti sestdien, 3. jūlijā. Tāpat vēršam uzmanību, ka visiem skatītājiem pirms doties uz ātrumposmiem, obligāti jāapmeklē biļešu maiņas punkts, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes, uzrādot personalizēto ieejas biļeti, sadarbspējīgu sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, lai saņemtu skatītāju aproci. Bez aproces piekļuve skatpunktiem nebūs iespējama, un arī pie ieejas skatpunktā šādu aproci saņemt un iegādāties biļetes nebūs iespējams.

Tirdzniecībā šogad pieejamas divu veidu ieejas biļetes – uz vienu dienu (ātrumposmu apmeklēšanai Talsu novadā vai Liepājas pusē), vai uz abām sacensību dienām. Norādām, ka ieejas biļetes uz vienu ātrumposmu šogad tirdzniecībā nebūs pieejamas.

No 18. līdz 27. jūnijam ieejas biļetēm noteikta samazināta cena – vienas dienas biļete maksās 15,- eiro, bet divu dienu biļete – 20,- eiro. Savukārt rallija nedēļā, no 28. jūnija, ieejas biļešu cena būs 20,- eiro par vienu sacensību dienu un 30,- eiro, lai rallija norises vērotu abas dienas.

Ieejas biļetes var iegādāties "Biļešu Paradīze" tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv.

Bezmaksas ieeja sacensībās paredzēta invalīdiem un bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu. Lai gan par ieejas biļeti nav jāmaksā, arī šīm skatītāju grupām ir nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts (kas apliecina, ka persona ir izgājusi pilnu vakcinācijas kursu vai pēdējo 6 mēnešu laikā slimojusi ar Covid-19) un personu apliecinošs dokuments, kamdēļ arī šiem skatītājiem, bez jebkādiem izņēmumiem, pirms došanās uz skatpunktu ir jāapmeklē biļešu maiņas punkts.

Tikmēr samazināta ieejas biļešu cena paredzēta pensionāriem – 10,- eiro par vienas dienas biļeti, un 15,- eiro par divu dienu biļeti. Arī pensionāriem būs jāievēro identiska Covid-19 procedūra, un pirms ātrumposmu apmeklēšanas jāpameklē biļešu maiņas punkts, lai veiktu visas pārbaudes un saņemtu aproci.

Rally Liepāja programma

PIEKTDIENA, 2. JŪLIJS

12.00 SS 1 SC Grupa/Eurovia / (27,00km)

12.40 SS 2 TALSI LOOKOUT / (25,94km)

13:45 SS 3 Talsi 1 / (1,50km)

13.58 SS 4 Talsi 2 / (1,50km)

15.40 SS 5 SIXT Rent a car / (17,80km)

16.35 SS 6 Ramirent / (17,36km)

SESTDIENA, 3. JŪLIJS

09:00 SS 5 Neste 1 / (18,42km)

09:55 SS 6 Invest in Liepaja! / (12,01km)

10:45 SS 7 Liepāja 1 / (16,07km)

13:50 SS 8 Neste 2 / (18,42km)

14:50 SS 9 Canon Biznesa centrs Liepāja / (9,93 km)

15:25 SS 10 Liepāja 2 / (16,07km)