Rasels izcīna pirmo uzvaru savā F-1 karjerā; Hamiltonam un Verstapenam sadursme

Savas F-1 karjeras pirmo uzvaru svētdien Brazīlijā sezonas priekšpēdējā posmā izcīnīja "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, savukārt viņa komandas biedram Lūisam Hamiltonam otro vietu izcīnīt netraucēja sadursme ar šīs sezonas pasaules čempionu Maksu Verstapenu.

Raselam šī bija otrā uzvara šajā nedēļas nogalē, un viņš bija labākais arī sestdien notikušajās sprinta sacensībās. Tāpēc viņš arī startēja no pirmās starta pozīcijas, visu sacensību garumā šo vietu arī nosargājot.

Jau pirmajā aplī sadursmi piedzīvoja "Haas" pilots Kevins Magnusens un Daniels Rikjardo no "McLaren", tāpēc trasē devās drošības mašīna. Sacensībām atsākoties, tobrīd trešajā vietā esošais Verstapens lūkoja Sanpaulu trases pirmajos pagriezienos tikt garām Hamiltonam, taču abiem vietas pagriezienā nepietika. Abi sadūrās, taču sacensības turpināt varēja. Hamiltonam nopietnu defektu nebija, bet Verstapenam bija jāmaina priekšējais antispārns un jāizcieš piecu sekunžu sods.

