'Red Bull' ar stratēģiju apspēlē 'Mercedes' un veicina Verstapena uzvaru Franijā

Nīderlandes pilots Makss Verstapens no "Red Bull" komandas svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta septītajā posmā - Francijas "Grand Prix".

"Red Bull" komandai šī bija pirmā reize turbo hibrīda dzinēju ērā, kad izdevies uzvarēt trīs posmos pēc kārtas.

Verstapens sacīksti sāka no "pole-position", tomēr jau otrajā līkumā nesavaldīja auto un nedaudz izbrauca ārpus trases, tādējādi par līderi kļuva viņa konkurents Lūiss Hamiltons no "Mercedes".

Tiesa, pēc pirmajiem pitstopiem Verstapens izbrauca priekšā Hamiltonam un atguva līderpozīciju. Sacensību turpinājumā nīderlandietis vēlreiz devās boksos, bet Hamiltons turpināja braukt ar vecajām riepām līdz pat finišam.

Braucot ar jaunākām riepām, Verstapens sacensību priekšpēdējā, 52.aplī apdzina Hamiltonu un nedaudz vēlāk pirmais šķērsoja finiša līniju. Trešo vietu izcīnīja Verstapena komandas biedrs Serhio Peress.

Uzreiz aiz goda pjedestāla bija Valteri Botass ("Mercedes"), bet pirmo sešinieku noslēdza divi "McLaren" piloti Lendo Noriss un Daniels Rikjardo. Tālāk sekoja Pjērs Gaslī ("AlphaTauri"), astotais bija Fernando Alonso ("Alpine"), bet kā pēdējie pie punktiem tika Sebastians Fetels un Lenss Strols (abi - "Aston Martin").

Pēc septiņiem posmiem F-1 kopvērtējumā līderis ar 131 punktu ir Verstapens, par 12 mazāk iekrājis Hamiltons, bet trešais ar 84 punktiem ir Peress.

