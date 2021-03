'Red Bull' pierāda ātrumu – Verstapens uzvar F-1 sezonas pirmajos treniņbraucienos

"Red Bull" komandas pilots Makss Verstapens piektdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) sezonas atklāšanas posma Bahreinas "Grand Prix" treniņbraucienos.

Pirmajā treniņu sesijā piektdien Bahreinā "Red Bull" komanda apliecināja savu teicamo kondīciju, Verstapenam nostājoties 20 pilotu galvgalī ar ātrāko apļa laiku. Verstapens 5,412 kilometru distancē pavadīja minūti un 31,394 sekundes.

Viņš bija par 0,298 sekundēm ātrāks nekā soms Valteri Botass no "Mercedes", bet trešo vietu ieņēma Lendo Noriss no "McLaren", kurš no nīderlandieša atpalika par 0,503 sekundēm. Pasaules čempions brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes" bija ceturtais, atpaliekot par 0,527 sekundēm.

Monako pilots Šarls Leklērs no "Ferrari" bija piektais, svelmainos apstākļos apsteidzot otru "Red Bull" pilotu meksikāni Serhio Peresu.

Bijušais pasaules čempions vācietis Sebastians Fetels no "Aston Martin" pirmajā braucienā ierindojās 12. vietā, atpaliekot no Verstapena par vairāk nekā 1,7 sekundēm, bet cits pasaules eksčempions "Alpine" komandas braucējs spānis Fernando Alonso, atgriežoties formulā pēc divu gadu prombūtnes, palika 16. vietā.

Tikmēr sacensību debitants vācietis Miks Šūmahers no "Haas" komandas finišēja priekšpēdējā vietā vairāk nekā trīs sekundes aiz uzvarētāja, aiz sevis atstājot vien savu komandas biedru krievu Ņikitu Mazepinu.

Pirmās divas treniņu sesijas šosezon ir saīsinātas no 90 līdz 60 minūtēm.

Arī otrajā treniņā piektdien prožektoru gaismā dominēja Verstapens, trasi veikdams minūtē un 30,847 sekundēs. Noriss bija otrais 0,095 sekundes aiz Nīderlandes braucēja un pasaules čempions Hamiltons – trešais ar 0,235 sekunžu deficītu.

Spānis Karloss Sainss jaunākais no Ferrari" finišēja ceturtais, Botass – piektais, bet sestais bija "McLaren" pilots austrālietis Daniels Rikjardo.

"Varēja būt vēl sliktāk," "Mercedes" pārstāvis Toto Volfs stāstīja "Sky TV". "Tā būs īsta cīņa ar "Red Bull" sezonas laikā. Es viņus šobrīd joprojām redzu priekšā mums."

Otrās sesijas sākumā soms Kimi Raikonens no "Alfa Romeo" atsitās pret sienu, taču mehāniķiem izdevās salabot bolīda bojāto priekšējo daļu, kas viņam vēlāk ļāva iziet trasē un ieņemt 16. vietu.

Fetels ierindojās 14. vietā, bet Alonso pēcpusdienas sesijā bija tieši aiz Fetela. Debitants Šūmahers pēc priekšpēdējās vietas pirmajā treniņsesijā pakāpās vietu augstāk otrajā.

FINAL CLASSIFICATION

Plenty of laps under the floodlights on Friday evening, with Max and Lando leading the way 💡#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Zozj4MeMwO

— Formula 1 (@F1) March 26, 2021

Sestdien paredzēts trešais treniņš, pēc kura sekos kvalifikācija, bet svētdien jau notiks šā gada pirmā F-1 posma sacensības.

2020. gadā jau septīto F-1 titulu karjerā un ceturto pēc kārtas ieguva brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes". Iepriekš tas izdevies vienīgi leģendārajam vācu braucējam Mihaelam Šūmaheram.

Otrais finišēja Hamiltona komandas biedrs soms Valteri Botass, bet trešo vietu ieņēma nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas. Tāpat "Mercedes" komanda izcīnīja septīto Konstruktora kausu pēc kārtas.

Šosezon plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (23).