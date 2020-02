'Red Bull' savu jauno modeli iemēģina Silverstonas trasē

F-1 komanda "Red Bull" trešdien publicēja sava jaunā modeļa "RB16" krāsojumu, kas būtiski neatšķiras no iepriekšējiem gadiem, bet komandas pilots Makss Verstapens Silverstonas trasē varēja izmēģināt spēkratu.

Silverstonas trasē Verstapena vadītā "Red Bull" automašīna varēja veikt 100 kilometrus, bet diena Silverstonas trasē vairāk tika veltīta publicitātes pasākumiem, nevis testiem. Savukārt komandas otrais pilots Alekss Albons pirmo reizi jauno mašīnu iemēģinās oficiālajos pirmssezonas testos Barselonas trasē.

Pagājušajā sezonā "Red Bull" pirmo reizi startēja ar "Hondas" dzinējiem, un sezonas otrajā pusē izdevās parādīt veiksmīgu sniegumu, kas Verstapenam ļāva izcīnīt trešo vietu F-1 kopvērtējumā. Konstruktoru kausā "Red Bull" bija trešajā vietā.

Šajā nedēļā savus jaunos modeļus prezentējušas arī "Mercedes" un "Ferarri" komandas.

