Reinis Nitišs ar elektroauto izcīna otro vietu rallijkrosā Francijā

Šajā nedēļas nogalē Reinis Nitišs debitēja sacensībās ar elektroauto, Francijas pilsētā Lojakā piedaloties "FIA RX2e Championship" trešajā posmā "Bretagne World RX of Lohéac". Nedēļas nogales gaitā pakāpeniski uzlabojot sniegumu, jēkabpilietis vispirms kvalificējās pusfinālam un tad iekļuva arī finālā, kura laikā izcīnīja otro vietu, sacensības noslēdzot uz goda pjedestāla, informē sportista pārstāvji.

Nitišam bija paredzēti četri kvalifikācijas braucieni, kam sekotu starts pusfinālā, trim ātrākajiem no katra iekļūstot arī izšķirošajā finālā. Sestdien, pirmajā sacensību dienā, norisinājās trīs kvalifikācijas. Pirmajā no tām Nitišs uzrādīja ceturto rezultātu, otrajā – sesto, bet trešajā kvalifikācijas kārtā ne vien uzvarēja savā braucienā, bet arī uzrādīja absolūti ātrāko rezultātu. Pirmās dienas izskaņā Reinim Nitišam trešā pozīcija sacensību kopvērtējumā.

Svētdienas atlikušajā kvalifikācijā Nitišam otrais rezultāts, kas četru kvalifikāciju kopsummā ļāva saglabāt trešo vietu, pusfinālu uzsākot no pirmās starta rindas ārmalas. Pienācīgs starts ļāva iekārtoties brauciena otrajā pozīcijā, kuru izdevās noturēt līdz pat finišam, nodrošinot iespēju finālu uzsākt no otrās starta rindas iekšmalas. Finālbraucienā Nitišam padevās augstvērtīgs starts, pēc kura izdevās pakāpties par pozīciju augstāk, uz otro vietu, uzsākot cīņu par uzvaru. Demonstrējot pārliecinošu sniegumu, vadošo pilotu šoreiz apsteigt neizdevās, bet arī tuvākajam sekotājam netika atstātas ne mazākās iespējas uzlabot savu pozīciju. Reinis Nitišs savas debijas sacensības ar RX2e klases elektroauto noslēdza uz goda pjedestāla.

"Šis bija vienreizēji," sacīja Reinis Nitišs. "Pirmkārt jau sacensību atmosfēra. Bija jau mazliet piemirsies šis pasaules čempionāta ritms un braucieni vairāku dienu garumā. Nemaz nerunājot par faniem, kuri šeit bija daudz un visur. Īsta rallijkrosa atmosfēra! Pie tam, sacensību nedēļas nogale izvērtās arī visnotaļ rezultatīva, kas visam piešķir pozitīvu noti," atzinis sportists.

"Par elektroauto varu teikt tikai visu to labāko. Lai arī man pirms sacensībām bija dīvaini atrasties tik klusā auto, bez ātrumpārslēga un diviem pedāļiem, sacensību laikā pie tā pieradu un lieku uzmanību tam nepievērsu. Arī sacensību azartu tas nekādā mērā nemaina. Turklāt, RX2e klases automašīnas ir sagatavotas tik ļoti līdzīgi, ka pieļaujot kļūdu, konkurenti jau ir prom. Šeit katra vismazākā nianse, katra mazākā kļūdiņa ir no svara, jo nevari vairs paļauties uz jaudīgāku vai labāku auto, lai pēc tam apsteigtu konkurentus. Auto visiem ir vienādi, un rezultāts ir atkarīgs tikai un vienīgi no paša prasmēm, demonstrētā snieguma un autosportistiem piemītošās intuīcijas izvairīties no nevēlamām situācijām," tā Reinis Nitišs.