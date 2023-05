Reinis Nitišs ar mersedesu Pērnavā uzstādījis trases rekordu

Baltijas autošosejas čempionāta pirmajā posmā, kas šonedēļ norisinās "Porsche Ring" trasē Igaunijā, pirmo starta vietu sešu stundu izturības sacensībās izcīnīja "ES motorsport by AMG Customer Racing Team" ar Reini Nitišu pie "Mercedes-Benz AMG GT3 Evo" stūres, uzstādot jaunu "Porsche Ring" trases rekordu 1:12.303, par 0,2 sekundēm pārspējot lietuvieša "Sim Racer" iepriekš uzstādīto laiku.

"ES Motorsport" komanda, kuras sastāvā brauc vēl viens latviešu sportists Arturs Batraks, kvalifikācijas braucienā apsteidza "Juta Racing" un "Porsche Club Lithuania" komandas no Lietuvas. Artūra Šimina pārstāvētajai "Orlen-Lietuva Mazeikiu ASK" svētdien sacīkstes uzsāks no sestās starta vietas.

"BMW 325 Cup" kvalifikācijas braucienā ātrākais ar jaunu "BMW 325 Cup" trases rekordu 1:27.788 bija "Spins / Rode Racing" pilots Leo Messengers no Francijas, pārspējot lietuvieti Jūliuss Kirsis. Latvijas sportisti – Mārtiņš Lapiņš no "LV Racing" komandas un Ričards Šubeckis no "Jūrmala/Papas sacīkšu komanda" sacīkstes uzsāks no otrās starta rindas. Matīss Mežaks startēs no divpadsmitās starta vietas, bet Krišjānis Oskerko no trīspadsmitās.

"BTC3" klases kvalifikācijā uzvara lietuvietim Justas Gudavičius, "BTC2" klasē ātrākais igaunis Simo Lind, bet "BTC1" uzvarēja lietuvietis Dāvīds Akstins.

"V1600" septiņu dalībnieku konkurencē ātrākais bija latvietis Ernests Eglītis, pārspējot tautiešus Kasparu Rudmiezi un Raivi Meilandu. "BMW 116 Trophy" ātrākais aplis Elvim Turānam.

Sestdien, 6. maijā, pirmo sacensību starts paredzēts pulksten 10. Paredzēti "BMW 325 Cup", "Touring Cars" un Baltijas sešu stundu izturības sacensības.

Sacensības iespējams vērot tiešraidē "Baltic Touring Car Championship" "YouTube" un "Facebook" kontos.