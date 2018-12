Reinis Nitišs: sēžot mājās dīvānā, par labāku autosportistu nekļūšu

Saprotams, ka Nitišs uzmanīgi seko līdz visam, kas notiek rallijkrosa pasaulē un aizkulisēs. Arī viņam ir žēl par "vecajām", klasiskajām rallijkrosa trasēm, kurās braukšanas daļa ir sportistiem un skatītājiem interesanta, taču to infrastruktūra vairs neatbilst pasaules čempionāta līmenim un prasībām. "Manuprāt, tas ir tikai normāli, un mūsdienās svarīgāka pat vairs nav tā trase, cik infrastruktūra apkārt. Pilsēta, cilvēku daudzums, viesnīcas, restorāni. Protams, no braukšanas viedokļa ir žēl zaudēt tās vecās trases. Ja aizietu Zviedrijas vai Norvēģijas trase, tad gan visi dzirdētu, kādas būtu "atsauksmes"!" viņš saka. Arī par gaidāmo elektroauto ienākšanu "World RX" Nitišs izsakās pagaidām piesardzīgi: ""Formula E" ir attīstījusies ļoti augstu, posmi ir milzīgu pilsētu centros, un rallijkrosam līdz "Formula E" nav pat divi vai trīs gadi… Es pat nezinu, kam jānotiek, lai sasniegtu to līmeni, bet es nepiedalos lielo komandu un vadības sarunās, droši vien, ka daudz ko nezinu."

Šogad Reinis Nitišs līdz ar tenisisti Anastasiju Sevastovu un motokrosistu Paulu Jonasu iekļuva balsojuma finālā par gada populārākā sportista titulu Latvijā, kurā uzvarēja Jonass. Reiņa atrašanās finālā šķiet likumsakarīga, ko uzskatāmi parādīja sacīkste Biķerniekos — neatkarīgi no tā, kas notika trasē, pie Nitiša telts visu laiku pulcējās fani, gaidot iespēju selfijam un autogrāfam. Slavenais norvēģu čempions Peters Solbergs godīgi atzinis, ka viņam šī fanu mīlestība un komunikācija ar atbalstītājiem ir pilnīgi nepieciešama, bet kā ir ar Reini? Vai tas sacensību laikā nenovērš uzmanību? "Tas mums no vienas puses ir darbs, jo bez faniem mēs nebūtu atpazīstami, neviens no sportistiem," saka Nitišs. "Rīgā pirms brauciena pie manis atnāca valdības pārstāvji ar "Prāta Vētru", bet komanda pasaka — viss, viņam jābrauc uz startu. Es teicu – nē, džeki, iedodiet man vēl trīs minūtes. Ātri satikāmies, sabildējāmies, iedevu pieci, viņi arī mani saprata. Teicu – sorī, man tūlīt brauciens. Ja es uzvarēšu, jūs būsiet daudz priecīgāki nekā pavadot tagad te vēl piecas minūtes ar mani. Paldies, ka saprata un neko nepārmeta. Jāsadala, cik ļoti tu vari atdoties skatītājiem, un cik laika esi gatavs veltīts pats sev, lai sasniegtu maksimālo rezultātu. Ja tur pirms sacensībām sev to nodefinē, viss ir vienkārši. Pārējās sacīkstēs pluss, ka nav tik daudz latviešu fanu. Arī rallijos ir vieglāk, tur es necīnos par titulu."