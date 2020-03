'Renault' F-1 komanda kā pēdējā prezentē savu 2020. gada krāsojumu

F-1 komanda "Renault" pāris dienas pirms sezonas pirmā posma Melburnā oficiāli prezentējusi savu 2020. gada sezonas krāsojumu.

"Renault" komanda pirmssezonas testos Barselonas trasē devās ar melnas krāsas formulu, bet trešdien oficiālajā prezentācijā Melburnā bija redzams, ka šogad sacensībās tā startēs ar ļoti līdzīgu krāsojumu kā pērn.

"Renault" komandā gaidāmajā sezonās startēs Daniels Rikjardo un Estabas Okons.

F-1 sezonas pirmais posms Austrālijas "Grand Prix" norisināsies gaidāmajā nedēļas nogalē.

