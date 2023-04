Rīgā pirmo reizi notiks pasaules spīdveja čempionāta posms

Šī gada 11. un 12. augustā pirmo reizi Rīgā, Biķernieku trasē, norisināsies spīdveja pasaules čempionāta posms "FIM Speedway Grand Prix of Latvia", informēja organizatori.

11. augustā norisināsies "FIM Speedway of Nations 2" sacensības, kas būs U-21 pasaules komandu čempionāts, bet sestdien – "FIM Speedway Grand Prix of Latvia", kas būs spīdveja pasaules čempionāta sezonas septītais posms.

Jau 2014. gadā renovētajā Biķernieku spīdveja trasē bija paredzēts pasaules čempionāta "Grand Prix" posms, tomēr laika apstākļu dēļ sacensības tika pārceltas uz Daugavpili.

"Latvijā ir diezgan senas spīdveja tradīcijas, par to varu teikt paldies Daugavpils motosportistiem. Tieši no Latgales ir Latvijas stiprākie spīdveja sportisti," teica Latvijas Motosporta federācijas prezidents Mārtiņš Lazdovskis. "Protams, ceru arī uz starta līnijas Rīgas posmā redzēt vismaz vienu latviešu braucēju individuālajās sacensībās. Piektdien sacīkstes aizvadīs Latvijas sportistu izlase, cenšoties sevi pierādīt komandu sacensībās - "FIM Speedway of Nations 2" , skatītājiem būs par ko turēt īkšķus."

Sacensību organizators Daniels Kārkliņš stāstīja, ka šobrīd aktīvi tiek strādāts, lai būtu iespēja godpilni Latvijā uzņemt gan pasaules labākos spīdveja sportistus, gan šī sporta veida fanus. "CSDD Biķernieku trasē, spīdveja stadionā, varam uzņemt gandrīz 4000 skatītāju. Tas ir neliels skaits, ja salīdzina ar citiem posmiem. Vietu skaits stadionā ir pat trīs līdz četras reizes mazāks nekā citur. Neatkarīgi no tā - biļetes jau tirdzniecībā ir pieejamas un aicinu skatītājus tās iegādāties savlaicīgi. Sēdvietas būs numurētas un samainīt iegādātās biļetes pret citām sēdvietām - tās nebūs iespējams. Sektoros C un D skatītājiem vislabāk būs redzams sacensību starts un finišs, bet pārējos sektoros skatītājiem būs iespēja tuvāk vērot sacensību dalībnieku prasmes trases līkumos."

Biļešu tirdzniecības sākumperiodā – laikā līdz 15. maijam – ieejas biļetēm ir noteikta īpaši samazināta cena – tās ir iespējams iegādāties, sākot no 8 eiro. Jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) un pensionāriem – visās cenu kategorijās un termiņos tiek piedāvātas biļetes par samazinātu cenu. Vairāk par biļešu iegādi: "bilesuparadize.lv".