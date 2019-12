Ar jaunu dalībnieku rekordu sestdien, 7. decembrī, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē tika aizvadīts Rīgas Ziemas kausa 1. posms. Lietainajos apstākļos uz starta stājās vairāk nekā 200 dalībnieki, no kuriem pilnpiedziņās veiksmīgākie šoreiz bija Artis Vicinskis un Raimonds Tihonovs – abiem pa divām uzvarām.

Lai arī ārā un trasē valdīja rudenīgi apstākļi un no sniega un ledus nebija ne miņas, ceļu uz Biķernieku trasi mēroja 201 dalībnieks no visas Latvijas. Organizatori šoreiz bija parūpējušies par īpašu trases konfigurāciju, kas ietvēra līdz šim neredzēti lielu auto apļa daļu. Dalībnieki to novērtēja pozitīvi, atzīstot, ka šī bijusi viena no aizraujošākajām Rīgas Ziemas kausa konfigurācijām.

Pieņemoties spēkā lietum, dienas gaitā trase kļuva slidenāka un nedaudz lēnāka, tomēr cīņas par uzvarām un goda pjedestāliem ilga līdz pēdējam braucienam. Jaunajā "Mono 2WD" klasē, kurā tāpat kā pārējās "Mono" klasēs piloti startēja ar "Uniroyal MS Plus 77" riepu modeli, uzvaru izcīnīja Jānis Spīķis (VW Golf), aiz sevis atstājot Renāru Zapacki (Honda Civic) un Voldemāru Kalvi (Honda Civic).

Abās pārējās priekšpiedziņu ieskaitēs šoreiz dominēja ar "Honda Civic" startējošā Žentiņu ģimene – 2WD pirmais Varis Žentiņš, otrais Modris Žentiņš, bet "2WD Open" abi finišēja apgrieztā secībā. Jāatzīmē, ka trešais abās klasēs Renārs Zapackis, kuram attiecīgi sacensību ietvaros trīs goda pjedestāli.

"Mono RWD" ieskaitē šoreiz cīņas bija īpaši spraigas, jo pirmais trijnieks, ņemot vērā divus labākos braucienus, ieguva identisku punktu skaitu. Tā kā arī katra pilota sliktākais rezultāts bija vienāds, talkā nācās ņemt trešajā braucienā uzrādīto laiku. Tajā Juris Atraskevics bija par 0,4 sekundēm ātrāks par otrās vietas ieguvēju Mārtiņu Kļavu, attiecīgi izcīnot uzvaru, bet trešajā pozīcijā Andris Ozols.

RWD klasē pārliecinošu uzvaru šoreiz izcīnīja Pēteris Guļāns, aiz sevis atstājot Andri Ozolu un Juri Atraskevicu, savukārt "RWD Open" pirmā vieta Mārtiņam Kļavam, otrais iepriekš minētais Guļāns, bet trešajā pozīcijā Andris Aizpurietis. Jāatzīmē, ka visi aizmugurējās piedziņas klašu pjedestāla ieguvēji sacīkstēs startēja ar 3. sērijas BMW spēkratiem.

"Mono 4WD" ieskaitē lielisku sniegumu demonstrēja Artis Vicinskis, kurš ar savu "Subaru Impreza" izcīnīja uzvaru visos trijos iebraucienos. Jāatzīmē, ka viņam arī uzvara 4WD klasē, kamēr Raimonds Tihonovs (Audi 80) triumfēja "4WD Open" un "Audi quattro" klasēs. Veiksmīgas sacensības pilnpiedziņu ieskaitēs arī Kasparam Mamonam (Subaru Impreza) un Rolandam Upatniekam (Mitsubishi Lancer Evo), kuri abi izcīnīja pa divām godalgotām pozīcijām.

Septiņu dāmu konkurencē šoreiz ātrākā bija Maija Stakena (VW Golf), otrajā vietā Agate Krieviņa (VAZ 2108), bet trešajā pozīcijā Darja Judina (Opel Astra).

Nākamais Rīgas Ziemas kausa posms Biķernieku trasē norisināsies 28. decembrī.