Sabulim 20. vieta Ķeguma 'Grand Prix'; trešajā posmā Latvijā uzvar Herlingss

Kārlis Sabulis svētdien izcīnīja 20. vietu, bet Matīss Karro bija 25. pozīcijā "Zelta zirga" trasē notikušā pasaules čempionāta motokrosā piektā posma - Ķeguma "Grand Prix" - sacensībās prestižākajā MXGP klasē.

Trīs posmu sēriju Latvijā ar uzvaru noslēdza nīderlandietis Džefrijs Herlingss ("Red Bull KTM"), kurš nostiprinājās kopvērtējuma līderpozīcijā.

Pirmajā braucienā uzvaru izcīnīja slovēnis Tims Gajsers ("Honda"), kuram sekoja lietuvietis Armīns Jasikonis ("Rockstar Energy Husqvarna"), bet trešais bija spānis Horhe Prado ("Red Bull KTM").

Gajsers vadību ieguva uzreiz pēc starta un aiz viņa sekoja Prado. Pirmajos apļos vietu pirmajā trijniekā izcīnīja arī Jasikonis, kurš, tuvojoties brauciena beigām, apdzina arī Prado.

Tikmēr Sabulis pirmajā aplī iekārtojās 12.pozīcijā, pēc tam pakāpās par vienu vietu, tomēr pēdējos apļos viņu apdzina titulētais itālis Antonio Kairol ("Red Bull KTM), kurš startā piedzīvoja neveiksmi, tāpēc sacīksti sāka no beigām. Turpinājumā ievērojami kritās latvieša temps un viņš ieņēma 16.pozīciju. Savukārt Karro finišēja 25.vietā.

Otrajā braucienā pēc starta vadībā izvirzījās Kairoli, taču vēlāk no viņa pirmo vietu pārņēma Herlingss. Tālāk sekoja Gajsers un Prado.

Vēlāk vietu pirmajā trijniekā atguva Kairoli, tāpat pakāpeniski uz augšu kāpa arī Jasikonis. Trīs apļus pirms finiša izstājās tobrīd otrajā pozīcijā esošais Gajsers, tādējādi ļaujot lietuvietim iekļūt pirmajā trijniekā. Pārliecinoši uzvarēja Herlingss, bet otro vietu izcīnīja Kairoli.

Karro startā bija trešajā desmitā, bet Sabulis braucienu sāka no pēdējās pozīcijas. Finišā Karro ieņēma 21.vietu, bet Sabulis bija divas pozīcijas zemāk, abiem latviešiem paliekot bez punktiem.

Posmā ar 43 punktiem uzvarēja Herlingss, kurš par punktu apsteidza Jasikoni, bet trešajā vietā ar 38 punktiem bija Prado. Sabulim posmā pieci punkti un 20.vieta, bet Karro palika bez punktiem un tika klasificēts 25.pozīcijā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc pieciem posmiem līderis ar 213 punktiem ir Herlingss, otro vietu ar 167 punktiem ieņem Gajsers, bet tālāk ar 163 punktiem seko Jasikonis un Kairoli.

Pauls Jonass guvis 26 punktus un ir 22.vietā, bet Sabulis ar 16 punktiem atrodams 24.pozīcijā.

Pirms tam kvalifikācijā Sabulis uzrādīja 22. ātrāko apli, bet Karro bija 32.rezultāts.

MX2 klasē braucienos uzvarēja francūzis Toms Vialle un beļģis Jago Gērtss, kuram pirmā vieta arī posmā. Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir Vialle.

Svētdien Ķeguma "Grand Prix" bija noslēdzošās no trim sacensībām, kas Latvijā tika aizvadītas vienas nedēļās laikā. Ķegumā iepriekš no 8.-9. un no 11.-12.augustam tika aizvadītas divas MXGP sacensības - Latvijas "Grand Prix" un Rīgas "Grand Prix".

MXGP klasē Latviju nepārstāvēja pašmāju vadošais motosportists Pauls Jonass no "Rockstar Energy Husqvarna" vienības, kurš smagu savainojumu dēļ šosezon trasē, visticamāk, neatgriezīsies.

Latvijas "Grand Prix" uzvaru izcīnīja nīderlandietis Glens Koldenhofs, bet Rīgas Lielās balvas izcīņā ātrākais bija Kairoli.

Sabulis pirmajās sacensībās ierindojās 19.vietā, kamēr Karro finišēja trīs pozīcijas zemāk. Rīgas "Grand Prix" Sabulis bija 18.vietā, bet Karro 25.pozīcijā.

MXGP pasaules čempionāts motokrosā nedēļas nogalē Ķegumā atgriezās trasē pēc piecu mēnešu pārtraukuma. Marta sākumā tika aizvadīti vien divi posmi - Lielbritānijas un Nīderlandes "Grand Prix".

Pasaules čempionāta posms "Zelta zirga" trasē norisinājās 12.reizi.

Ķeguma trasē Latvijā notika trīs pēc kārtas Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) motokrosa pasaules čempionāta posmi.

Nākamais MXGP posms 6.septembrī tiks aizvadīts Turcijā, bet pēc tam sekos četri etapi Itālijā.