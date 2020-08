Sabulis: Komanda teica, ka labprāt mani redzētu vēl kādā MXGP posmā

Latvijas motokrosa komanda "MX Moduls" pēc trim Latvijā aizvadītiem pasaules čempionāta motokrosā posmiem sarunā ar pašmāju sportistu Kārli Sabuli paudusi vēlmi sportistam dot iespēju piedalīties vēl kādā no prestižākās klases MXGP etapiem, pēc pēdējā sestā brauciena sarunā ar žurnālistiem teica sportists.

Jau ziņots, ka Sabulis svētdien izcīnīja 20. vietu, bet Matīss Karro bija 25. pozīcijā "Zelta zirga" trasē notikušā pasaules čempionāta motokrosā piektā posma – Ķeguma "Grand Prix" – sacensībās prestižākajā MXGP klasē.

"Jau iepriekš biju braucis MX2 klasē, kā arī Eiropas čempionāta ieskaitē, taču MXGP klase man bija kas jauns. Biju patiesi priecīgs par šo iespēju un, šķiet, ka izdevās," par iespēju aizvadīt karjeras pirmās sacensības spēcīgākajā klasē saka Sabulis. "Mērķis bija visos braucienos iebraukt punktos, taču no nelaimēm neizbēgsi."

Ķegumā notikušajā pēdējā posmā – Ķeguma "Grand Prix" – Sabulis pirmajā braucienā bija 16. pozīcijā, bet otrajā labu rezultātu liedza sasniegt sadursme startā. Pēdējā no trim Latvijas etapiem Sabulis kopvērtējumā ierindojās 20. vietā.

"Domāju, ka gan pats, gan atbalstītāji var būt apmierināti, jo piecus no sešiem braucieniem aizvadīju punktos. Ļoti laba debija MXGP klasē," smaidot saka motokrosa braucējs.

"Pašam vislabāk patika šodienas [svētdienas] pirmais brauciens un arī otrā posma pirmais brauciens. Abos izdevās labs starts, pēc kura biju nelielā grupā ar vadošajiem sportistiem. Ja reiz varu noturēties 20 minūtes kopā ar viņiem, varu tikai priecāties."

Dalība prestižākajā motokrosa klasē MXGP nav lēts prieks, taču Sabulim šo iespēju sniedza Vācijas komanda "WZ Racing KTM", kas veiksmīgi sadarbojas ar Latvijas motokrosa vienību "MX Moduls".

"Startēju vācu komandā, taču tai ir sadarbība ar "MX Moduls". Jau iepriekš bija labi rezultāti, tāpēc nebija šaubu, ka startēšu šajos MXGP posmos. Gan Vācijas, gan Latvijas komanda redzēja, ka esmu formā, tāpēc arī vienojās par atbalstu man," ceļu līdz debijai MXGP klasē apraksta Sabulis, kurš pēdējā posmā Ķegumā piektajā braucienā ilgu laiku aiz sevis turēja vairākkārtējo pasaules čempionu Antonio Kairoli.

"Šīm sacensībām piegāju ar vēsu prātu. Centos nedomāt par to, kas notiks vai nenotiks. Varbūt pirms pirmā posma nedaudz vairāk padomāju, taču jau iepriekš esmu bijis šajā apritē, lai arī zemākā MX2 klasē. Protams, zināju, ka pasaules lielākie "dūži" man ir tepat blakus, taču saglabāju vēsu prātu un staltu stāju."

Tāpat sportists nenoliedza, ka MXGP klases sacensības no braucēja prasa pavisam citu sportisko formu. Pie tā arī esot bijis visgrūtāk pierast.

"Fiziski bija visgrūtāk... Šī tiešām ir klase, kur džeki brauc līdz pēdējām. Ja Eiropas čempionāta ieskaitē tu vari veikt atrāvienu un trases vidū braukt nedaudz mierīgāk, šeit, lai iekļūtu desmitniekā, ir jābrauc līdz pašam galam," atšķirības starp motokrosa klasēm iezīmē Sabulis.

"Sacensībās ir jāsaprot, kad jābrauc agresīvi un kad mierīgi. Šeit bija lieliska iespēja to saprast," viņš saka.

Lai arī tik tālā nākotnē vēl nav lūkojies, pastāv iespēja, ka šīs šogad Sabulim nebija vienīgās MXGP klases sacensības.

"Tik tālu vēl neskatos. Turpināsim trenēties un strādāt. Pēc divām nedēļām Latvijā ir posms, tāpēc nezinu, kad atkal došos uz Vāciju. Runāju ar "MX Moduls" komandu, kas teica, ka labprāt mani redzētu vēl kādā MXGP posmā šogad, ja tādi vispār Covid-19 radītās pandēmijas dēļ vēl notiks," tālākos plānus ieskicē motokrosa braucējs.

"Man jāstartē arī Latvijas čempionātā "MX Moduls" komandā. Tāpat divos posmos startēšu arī Vācijas čempionātā, jo pārstāvu šīs valsts komandu."

Bažas par MXGP posmu norisi no Sabuļa puses ir pamatotas, jo motokrosa kuluāros mēļo, ka nākamais posms Turcijā, kā arī četri plānotie etapi Itālijā drīzumā tiks atcelti.

Sabulis Ķegumā no sešiem braucieniem divos spēja sasniegt 16. ātrāko laiku, taču kopvērtējumā augstākā pozīcija izcīnīta Rīgas "Grand Prix", kurā ieņemta 18. vieta.

Latvijas Lielās balvas izcīņā (pirmais posms Ķegumā) Sabulis ierindojās 22. pozīcijā, bet pēdējā - Ķeguma "Grand Prix" - izcīnīta 20.vieta.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā Sabulis trīs posmos spēja iekrāt 16 punktus, kas ļauj ieņemt 24. pozīciju starp 36 braucējiem. Par desmit punktiem vairāk sezonas pirmajos divos posmos paspēja iekrāt Pauls Jonass, kurš atrodams divas vietas augstāk.

Ķeguma trasē Latvijā notika trīs pēc kārtas Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) motokrosa pasaules čempionāta posmi. Svētdien Ķeguma "Grand Prix" bija noslēdzošās no trim sacensībām, kas Latvijā tika aizvadītas vienas nedēļās laikā. Ķegumā iepriekš no 8. līdz 9. un no 11. līdz 12. augustam tika aizvadītas divas MXGP sacensības – Latvijas "Grand Prix" un Rīgas "Grand Prix".

Latvijas "Grand Prix" uzvaru izcīnīja nīderlandietis Glens Koldenhofs, Rīgas Lielās balvas izcīņā ātrākais bija Kairoli, savukārt Ķeguma "Grand Prix" uzvaru svinēja Džefrijs Herlingss.

MXGP pasaules čempionāts motokrosā nedēļas nogalē Ķegumā atgriezās trasē pēc piecu mēnešu pārtraukuma. Marta sākumā tika aizvadīti vien divi posmi – Lielbritānijas un Nīderlandes "Grand Prix".

Pasaules čempionāta posms "Zelta zirga" trasē norisinājās 13. reizi.

Nākamais MXGP posms 6. septembrī tiks aizvadīts Turcijā, bet pēc tam sekos četri etapi Itālijā.