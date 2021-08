Sabulis uzvar MX1 klasē un izcīna 48. Vaidavas kausu

29. augustā, Apē, Arvīda Levana vārdā nosauktajā Apes mototrasē notika Latvijas motokrosa čempionāta otrais posms, kurā notika cīņa par 48. Vaidavas kausu, kā arī "Zelta mopēda" balvu. MX1 klasē labākais bija Kārlis Sabulis, informēja Latvijas Motosporta federācija.

Laikapstākļi bija pateicīgi sacensībām, dienas garumā saule mijās ar mākoņiem, bet laiks noturējās labs un lietus uzlija vien vakarpusē. Sacensībās kopumā uz starta stājās 165 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas, 37 no tiem startēja vēsturiskajā "Zelta mopēda" braucienā. Cīņa trasē bija novērojama visās Latvijas čempionāta klasēs.

Šogad 48. Vaidavas kausa titulu izcīnīja MX1 klases uzvarētājs Kārlis Sabulis (MX "Moduls"). Pēc sacensībām viņš pastāstīja, ka trase bija dubļaina, taču laikapstākļi lutināja, jo pirmajā braucienā sāka spīdēt saule un tā arī noturējās līdz vakaram. "Otrajā braucienā trase jau bija nožuvusi. Viegli nebija. Biju priecīgs, ka kvalifikācijā biju pirmais. Man bija laba starta pozīcija. Pirmajā braucienā izcēlu startu un tā arī nobraucu pirmais," teica Sabulis. "Zināju, ka Toms Macuks ("Rodeo" MX) ir izstājies pirmajā braucienā. Man atlika vien nobraukt pa priekšu igauņu sportistam. Otrajā braucienā Toms startā aizbrauca pirmais, pabraucu pāris apļus aiz viņa, zināju, ka nav lieki jātrako un nobraucu drošajā otrajā vietā un izcīnīju uzvaru MX1 klasē. Apē, kā jau vienmēr, ir forši atgriezties. Motokrosa tradīcijas šeit ir saglabājušās 48 gadus."

"Organizācija, trase, balvas, viss kopā, tiešām, liels prieks tur braukt, censties un uzvarēt," atzīst Sabulis. "Balvas ir kā tāda mazā motivācija, lai trenētos un piedalītos sacensībās."

Runājot par Vaidavas kausa titula iegūšanu, Sabulis jutās gandarīts par to, ka varēja parakstīties Vaidavas kausa vēsturiskajā sarakstā, kurā parakstījušies visi Vaidavas kausa titula ieguvēji, Latvijas motokrosa leģendas. "Man lielākais prieks par to, ka ierakstīju tajā arī savu vārdu un uzvārdu, ka esmu viens no Vaidavas kausa ieguvējiem. Beidzot arī man sajūtas ir ļoti labas. Arī komandu vērtējumā izcīnījām Vaidavas kausa titulu, jau trešo gadu, ceļojošais kauss ir atpakaļ pie mums MX "Moduls". Paldies organizatoriem – Mairim Levanam, Sančo un visai viņu komandai, kuri trasi bija sagatavojuši lieliski. Bija salijis daudz, bet viņi tika ar trasi lieliski galā. Viss bija nodrošināts tā, ka mums atlika tikai braukt," sacīja Kārlis Sabulis.

MX85 klases uzvarētājs Tomass Šaicāns ("Rodeo" MX) pastāstīja, ka kvalifikācijā viņam veicās labi. "Uzrādīju otro ātrāko apļa laiku. Pirmajā braucienā neizdevās tik labs starts, bet sanāca tikt trešajā vietā un braucu kā trešais, jo nebija īsti, kur apdzīt. Trasē bija viena galvenā līnija. Dabūju sejā dubļus, brilles bija ciet. Sanāca atpalikt no pirmās un otrās vietas, pēdējā aplī centos noķert otro vietu, izdevās, bet nokļūdījos, taču tāpat izdevās finišēt otrajam," saka Tomass, kuram otrajā braucienā izdevās labs starts. "Biju pirmais un tā līdz finišam arī nobraucu. Trase patika, neviens netraucēja un tā arī aizbraucu kā pirmais. Trase bija laba, bija dubļi, bet tas netraucēja gūt uzvaru," sacīja Tomass Šaicāns.

MX2 klases pirmās vietas ieguvējs Mairis Pumpurs ("Kristera Serģa Motoklubs"): "Apē kā jau katru gadu, ļoti labi rīkotas sacensības. Trase bija sagatavota ļoti labi, atbilstoši laikapstākļiem. Kvalifikācijā izdevās nobraukt labi, kaut gan braukšana nebija tā labākā, taču paskatoties rezultātos, bija labi. Trase kvalifikācijā bija diezgan slapja un dubļaina. Bija iebraukta tikai viena pēda," stāstīja Mairis Pumpurs.

Pirmajā braucienā sportistam nepadevās starts. Arī pirmais aplis nebija tik labs, kā viņš gribēja. Tas sarežģīja braukšanu, kā arī pieļāva vairākas kļūdas. "Es ātrāk piekusu un nenobraucu pirmo braucienu kā biju vēlējies un paliku otrais. Otrajā braucienā viss bija ļoti labi. Pirmajā aplī jau zināju, ko un kā vajag izdarīt. Līdz ar to, izdevās labs brauciens, jutos ļoti labi, bija labs ritms. Arī trase bija sausāka un ļoti forša. Apes trase ir īpaša ar to, ka tās reljefs ir neierasts citām motokrosa trasēm - uzbraucieni un nobraucieni. Tā vienmēr izskatās savādāka, kopumā tehniski sarežģīta trase," uzsvēra Pumpurs.

Latvijas čempionāta otrā posma uzvarētāji TOP5

MX 85 klasē

1. Tomass Šaicāns ("Rodeo" MX)

2. Markuss Ozoliņš (MX "Moduls")

3. Jānis Mārtiņš Reišulis ("KTM Motofavorīts")

MX 85B klasē

1. Artūrs Vinters ("Jāņa Vintera Moto Team Rīga")

2. Rūdolfs Krūmiņš ("VV Moto Racing Team")

3. Rems Šarovs ("Camk Latgale")

MX125 klasē

1. Kārlis Alberts Reišulis ("Kristera Serģa Motoklubs")

2. Roberts Lūsis ("Motokurzeme")

3. Uldis Freibergs ('F.F.F.")

MX2 Juniori klasē

1. Aleksis Araids ("Rodeo" MX)

2. Markuss Daniels Jauntirans ("Motosports RT")

3. Kārlis Roberts Elksnis (MX "Ādaži")

MX1 klasē

1. Kārlis Sabulis (MX "Moduls")

2. Gerts Krestinovs ("Motoextreme")

3. Indrek Magi ("Salacas kauss")

MX2 klasē

1. Mairis Pumpurs ("Kristera Serģa Motoklubs")

2. Kristers Drevinskis ("Rodeo" MX)

3. Egerts Pihlaks ("KTL Racing")

MX Amatieri Open 450 klasē

1. Leons Kozlovskis (MX "Ādaži")

2. Mārtiņš Aleksandrovičs ("MX Moduls")

3. Mārtiņš Marķitāns ("MX Factory Latvia")

MX Amatieri Open 250 klasē

1. Sandis Aļeksējevs (DAKO "Ziemeļvidzeme")

2. Kristaps Smiltnieks ("KTM Motofavorīts")

3. Indulis Kārkliņš (privāti)

Q Open klasē

1. Matīss Palēvics ("Rodeo" MX)

2. Atis Breds ("Gulbenes Moto")

3. Dāvis Ciršs (MX "Ādaži")

B/V Open klasē

1. Didzis Gorbenko un Mārtiņš Antons (privāti)

2. Kristofs Santermans un Elvijs Mucenieks ("Rambas R")

3. Daniels Lielbārdis un Bruno Lielbārdis (privāti)