Sainsam pirmā uzvara karjerā, stratēģijas kļūda maksā 'Ferrari' dubultuzvaru

"Ferrari" komandas pilots Karloss Sainss notikumiem bagātā Lielbritānijas "Grand Prix" izcīnīja savu pirmo uzvaru F-1.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka sacīkstes pirmajā aplī ļoti smagā avārijā bija iesaistīts ķīnietis Guaņju Džou. Par šo avāriju plašāk iespējams lasīt šeit.

Pēc šīs avārijas trasē tika parādīti sarkanie karogi. Startā "Red Bull" komandas pilots Makss Verstapens no otrās pozīcijas aizspraucās garām Karlosam Sainsam, kurš posmu sāka no "pole position". Taču ņemot vērā to, ka pirms trasē tika parādīti sarkanie karogi, ne visi piloti bija šķērsojuši tā saucamo otro "drošības mašīnas līniju", sacīkstes tiesneši lēma, ka, posmam atsākoties, piloti atkal tiks izvietoti tieši tajās pašās pozīcijās, kādās uzsāka sacensības. Tātad Sainss atkal varēja startēt no pirmās pozīcijas, bet Verstapens – no otrās.

Atšķirībā no pirmā starta, spānim šoreiz izdevās nosargāt pirmo vietu. Cīnoties par pozīcijām, sadūrās Serhio Peress no "Red Bull" un Šarls Leklērs no "Ferrari". Abiem šī kontakta dēļ tika sabojāti priekšējie antispārni. Leklērs sacīksti turpināja, taču Peress 6. aplī devās pitstopā.

Verstapens sāka palielināt ātrumu un jau 8. aplī bija mazāk nekā sekundi aiz Sainsa. 10. aplī – ātrajā "Maggots & Becketts" līkumu sekvencē – nedaudz saslīdēja Sainsa vadītās formulas aizmugure. Spānis zaudēja vairākas sekundes desmitdaļas un taisnē, kas sekoja šiem līkumiem, Verstapens apdzina "Ferarri" pilotu.

Taču vien divus apļus vēlāk nelaime skāra arī Verstapenu, kurš kādā no trases sektoriem bija sagandējis savas vadītās formulas grīdu, būtiski samazinot aerodinamisko piespiedējspēku, ko ģenerēja viņa formula. Attiecīgi nīderlandietis bija daudz lēnāks nekā iepriekš un zaudēja pozīcijas abiem aiz muguras esošajiem "Ferrari" pilotiem.

Turpmākajos apļos Sainss bija līderis, viņam sekoja Leklērs, kurš bija šķietami ātrāks, taču komandas vadība nelēma abus pilotus mainīt vietām. Itālijas vienības pilotiem sekoja Lūiss Hamiltons, katru apli pa dažām sekundes desmitdaļām deldējot deficītu pret "sarkanās komandas" braucējiem.

21. aplī boksos devās Sainss. Četrus apļus vēlāk to pašu izdarīja arī Leklērs, taču trasē atgriezās aiz komandas biedra. Hamiltons palika trasē un bija kļuvis par līderi. Nespējot braukt pietiekami ātri, Sainss izpildīja komandas norādes un 31. aplī garām palaida ātrāko Leklēru. 33. aplī boksos beidzot devās arī Hamiltons, kura pitstops nelielas kļūmes dēļ bija nedaudz garāks par optimālo boksos pavadāmo laiku. Brits trasē atgriezās aiz abiem "Ferrari" pilotiem. Leklērs, kļuvis par līderi, bija ātrāks par Sainsu un palielināja pārsvaru pār Hamiltonu, kurš pamazām ķēra Sainsu.

Viss kardināli mainījās 39. aplī, kad tehniskas problēmas dēļ trases vidū apstāties bija spiests Estebans Okons no "Alpine". Trasē devās drošības mašīna. Leklērs palika trasē, taču visi piloti aiz viņa, ieskaitot komandas biedru un Hamiltonu, devās pēc jaunām mīkstākā sastāva riepām.

Sacīkstei atsākoties, Sainss uzreiz metās uzbrukumā un kļuva par līderi. Hamiltons zaudēja pozīciju Peresam, kurš arī izmantoja drošības mašīnas periodu, lai tiktu pie svaiga riepu komplekta. Taču vissliktāk klājās Leklēram, kurš, cīnīdamies ar jau visai nodilušām cietākā sastāva riepām, nespēja aiz sevis noturēt nedz Peresu, nedz Hamiltonu. Fenomenālu divcīņu virpulī, kas sākās pēc drošības mašīnas došanās atpakaļ boksos, Leklērs no pirmās vietas bija atkritis uz ceturto, tādējādi nespējot nodrošināt dubultuzvaru "Ferrari".

Sainss pārliecinoši aizvadīja pēdējos apļus un triumfēja. Peress, kurš vienubrīd atradās pēdējās vietās, sacīksti noslēdz otrajā pozīcijā, bet Hamiltons, savu līdzjutēju pavadīts, noslēdza labāko trijnieku.

Leklērs ceturtais, Fernando Alonso no "Alpine" palika piektais, bet aiz viņa Lendo Noriss no "McLaren". Verstapens, neraugoties uz mašīnas bojājumiem, spēja sacīksti noslēgt septītajā vietā.

Pie saviem pirmajiem punktiem F-1 beidzot tika Miks Šūmahers no "Haas", kurš izcīnīja astoto vietu, pēdējos apļus pavadot sīvā cīņā ar Verstapenu. Aiz Šūmahera finišēja viņa tautietis Sebastjans Fetels no "Aston Martin", bet desmitnieku noslēdza otrs "Haas" pilots – dānis Kevins Magnusens.