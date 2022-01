Sainss uzvar rallijreida 'Dakara' trešajā posmā; Al-Atija palielina pārsvaru

Spānijas autosportists Karloss Sainss otrdien izcīnīja uzvaru prestižā rallijreida "Dakara" trešajā posmā, līderpozīcijā nostiprinoties katarietim Naseram Al-Atijam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sainsa ekipāža 255 kilometrus garajā posmā finišu sasniedza divās stundās 26 minūtēs un 51 sekundē, sarūpējot "Audi" hibrīdauto pirmo uzvaru Saūda Arābijas tuksnešos.

38 sekundes zaudēja Dienvidāfrikas Republikas pilots Henks Lategans ("Toyota Gazoo"), bet vienu minūti un 41 sekundi atpalika Sainsa komandas biedrs Stefans Peteransels no Francijas. Al-Atija ("Toyota Gazoo") no Sainsa atpalika vairāk nekā piecas minūtes, taču tas netraucēja viņam palielināt pārsvaru kopvērtējumā, jo tehniskas ķibeles piemeklēja vicelīderi Sebastjēnu Lēbu no Francijas ("Bahrain Raid Xtreme").

"Sebam bija problēmas ar mašīnu, bet mēs mēģinājām finišēt bez lieka riska. Esmu priecīgs, ka finišējām bez kādām problēmām. Tas noderēs rītdienai, kad mūs sagaidīs ļoti garš posms," teica Al-Atija.

Kopvērtējumā Al-Atija tuvāko sekotāju Lēbu apsteidz par 37 minūtēm un 40 sekundēm.

Tikmēr provizoriski 79.vietu otrdien ieņēma "Kreda" komanda ar latviešu stūrmani Didzi Zariņu un lietuviešu pilotu Antanu Jukneviču. Kopvērtējumā "Kreda" ekipāža ieņem apmēram 69.pozīciju, līderim zaudējot desmit stundas.

Savukārt motociklu klasē savu pirmo uzvaru svinēja portugālis Žuakins Rodrigess ("Hero"), kurš finišēja divās stundās 34 minūtēs un 41 sekundē. Minūti un 13 sekundes atpalika austrālietis Tobijs Praiss ("Red Bull KTM"), bet vēl 11 sekundes lēnāks bija amerikānis Meisons Kleins ("Bas Dakar KTM").

Kopvērtējumā pirmajā trijniekā ir trīs citi motosportisti. Pirmais ir brits Sems Sanderlends ("GasGas"), četras sekundes atpaliek francūzis Adrjēns van Bēverens ("Monster Energy Yamaha"), bet pusotru minūti zaudē austrietis Matīass Valkners ("Red Bull KTM").

Rallijreids 12 posmu garumā norisināsies līdz 14.janvārim ar finišu Džidā.

"Dakaras" rallijreids norisinās 44.reizi, un trešo reizi pēc kārtas tas notiek Saūda Arābijā. Pērn "Dakaras" rallijreidā vieglo automašīnu klasē uzvarēja francūzis Stefans Peteransels ("Mini"), bet motociklu ieskaitē uzvaras laurus plūca argentīnietis Kevins Benavidess ("Honda").

Rallijreids no 1979. līdz 2007.gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā, bet 2008.gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts. Tomēr jau nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.

1979.gadā starp Parīzi un Senegālas galvaspilsētu Dakaru uzsāktais izturības brauciens aizpagājušajā gadā pirmo reizi pēc desmit gadiem Dienvidamerikā pārcēlās uz Saūda Arābiju.