Sāk biļešu tirdzniecību uz vērienīgo 'Rally Liepāja'

"Rally Liepāja" ātrumposmi šogad plānoti plašākajā reģionā, kādā līdz šim norisinājies FIA Eiropas rallija čempionāta posms Latvijā, aptverot vienus no iemīļotākajiem Kurzemes reģiona ātrumposmiem – teritorijā no Talsiem līdz Liepājai. No pirmdienas, 18. februāra, sākusies arī biļešu tirdzniecība uz vieniem no svarīgākajiem autosporta notikumiem Latvijā, informē rīkotāji.

No šodienas "Biļešu Serviss" tirdzniecības vietās iespējams iegādāties FIA Eiropas rallija čempionāta trešā posma "Rally Liepāja" ieejas biļetes. No 18. līdz 24. februārim tās būs iespējams iegādāties ar desmit eiro lielu atlaidi – ieejas biļešu pirmajā tirdzniecības nedēļā tās maksās EUR 15,00.

"Rally Liepāja" ātrumposmi šogad plānoti plašākajā reģionā, kādā līdz šim norisinājies FIA Eiropas rallija čempionāta posms Latvijā, aptverot vienus no iemīļotākajiem Kurzemes reģiona ātrumposmiem – teritorijā no Talsiem līdz Liepājai. Sacensības notiks pavasara izskaņā – 24.-26.maijā.

Sākot ar 25. februāri, ieejas biļešu cena tiks paaugstināta līdz EUR 18,00, bet "Rally Liepāja" norises nedēļā, to cena būs EUR 25,00.

Bērniem līdz desmit gadu vecumam (ieskaitot), kā arī invalīdiem ieeja pasākumā būs bez maksas. Pie ieejas ātrumposmā biļešu kontrolieriem būs jāuzrāda vecumu vai invaliditāti apliecinošs dokuments.

"Rally Liepāja" laikā, sestdien, 25. maijā, Talsu Sauleskalna estrādē norisināsies vasaras sezonas atklāšanas festivāls "Zvaigznes Virs Talsiem". Savukārt, Liepājas pusē skatītājus priecēs "Ātrums festivāls Kurzeme".

Atgādināsim, ka 2019. gadā FIA Eiropas rallija čempionāta (FIAERC) Latvijas posma maršruts vedīs no Talsiem līdz Liepājai – ļaujot Eiropas ātrākajām ekipāžām izbaudīt Latvijas rallija burvību, un rallija apmeklētājiem izbaudīt FIAERC dalībnieku cīņas par ātrākā godu Latvijas labākajos skatpunktos. Plānots, ka 2019. gada FIAERC un Latvijas rallija čempionāta posms "Rally Liepāja" apvienos Kurzemes reģiona labākos ātrumposmus – tā saucamo Latvijas rallija "zelta fondu".

Galvenās rallija norises sāksies jau piektdien, 24. maijā, kad Liepājas pusē notiks kvalifikācijas posms un rallija atklāšana. Galvenie notikumi Talsu pusē paredzēti sestdien, 25. maijā, kad plānoti ne vien rallija, bet arī rallijsprinta un vēsturisko sporta automašīnu starti, kā arī festivāls "Zvaigznes Virs Talsiem". Tikmēr Rally Liepāja noslēgsies svētdien, 26. maijā, kad plānoti rallija noslēdzošie ātrumposmi Liepājai tuvējos novados, kā arī apbalvošanas ceremonija pie Liepājas Olimpiskā Centra.