Sesks Igaunijas posmā arī pēc otrās dienas ieņem ceturto vietu JWRC klasē

Latvijas rallija braucējs Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis pasaules rallija čempionāta (WRC) Igaunijas posmā pēc otrās dienas saglabājuši ceturto vietu junioru klasē.

Sesks ar Franci Igaunijas rallijā sestdien, 17. jūlijā, desmitajā un 12. ātrumposmā bija trešais, 11. posmā, ko Sesks savā "Twitter" kontā nodēvēja par "ļoti ātru posmu ar daudziem tramplīniem", kā arī 13. posmā viņš bija otrais.

14. posmā izdevās uzvarēt, kaut gan laiks bija identisks kā somam Sami Pajari.

15. posmā atkal otrā vieta aiz brita Džona Ārmstronga, bet 16. posmā - vēl viena uzvara ātrumposmā, apsteidzot Pajari par 1,3 sekundēm. Tāpat arī 17.ātrumposmā tika uzvarēts, apsteidzot Ārmstrongu par 1,7 sekundēm, un 18.ātrumposmā, par pussekundi apsteidzot Pajari.

Pēc divām sacensību dienām Sesks ar Franci no līdera Pajari atpaliek par 44,2 sekundēm. Otrais 38,2 sekundes aiz soma ir slovāks Martins Koči, bet trešais vēl sekundi aiz viņa – Ārmstrongs.

"Sestdienas "Rally Estonia" ātrumposmos bijām ātrākā junioru ekipāža. Teicams sniegums, kas mums dod pārliecību pirms svētdienas," savā "Twitter" kontā ierakstīja Sesks, minot, ka tuvāko sekotāju Pajari otrās dienas sacensībās Latvijas ekipāža atstājuši aiz muguras par 5,7 sekundēm.

💥 3rd STAGE WIN in a row 💥#WRC #RallyEstonia 🇪🇪 SSS18 - Tartu (1,64 km): This is a great way to end a day 🤩 the gap to 2nd place has decreased to 6 sec. and we'll have an exciting fight tomorrow.#JWRC Overall:

1⃣🇫🇮 Pajari

2⃣🇸🇰 Koči +38,2

3⃣🇬🇧 Armstrong +39,2

4⃣🇱🇻 Sesks +44,2 pic.twitter.com/Dw5ZfUKsc2