Sesks Romas rallijā turpinās startēt ERC spēcīgāko braucēju grupā

Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestajā Eiropas rallija čempionāta (ERC) posmā "Rally di Roma Capitale" turpinās čempionāta sacensību spēcīgāko braucēju grupā ar "Škoda Fabia Rally 2 EVO" Indijas riepu giganta MRF komandas sastāvā, informēja sportista pārstāvji

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Rally di Roma Capitale" risināsies no 22. līdz 24.jūlija, un tas tāpat kā turpmākie ERC posmi aizritēs pa asfalta ceļiem. Lai pielāgotu visus nepieciešamos regulējumus asfalta rallijam sportisti sadarbībā ar MRF komandu un auto piegādātāju "Race Seven" trešdien aizvadīs testus Itālijā, Orvieto apkārtnē, 200 km no rallija bāzes vietas. Savukārt piektdien Fumone apvidū notiks oficiālie treniņbraucieni un kvalifikācijas ātrumposms. Trijās sacensību dienās ekipāža veiks 13 tehniski sarežģītus ātrumposmus 187 km kopgarumā kūrortpilsētas Fiudži apkārtnē uz dienvidaustrumiem no Romas.

"Rezultāts, kuru sasniedzām Liepājas rallijā, bija lielisks, taču tas jāatstāj atmiņu grāmatās," teica Sesks. "Atlikušie Eiropas rallija čempionāta posmi sākas no jaunas lappuses. Romā mūs gaida ļoti, ātri un tehniski sarežģīti asfalta ceļi ar stāviem kāpumiem, kritumiem un strauji mainīgu ceļa virzienu. Arī dalībnieku sastāvs šajā ieskaitē Itālijā būs tik pieredzējis un spēcīgs, ka man pat nav nekādu gaidu par sacensību iznākumu."

Daži no "Rally di Roma Capitale" sacensību ātrumposmiem pārsniegs ierasto garumu, piemēram, "Cave-Subiaco" (32.5 km) būs līdz šim garākais ātrumposms ne tikai Itālijas rallija čempionātā, bet arī 2022. gada Eiropas rallija čempionātā.

"Sezonas garākais ātrumposms atstāts sacensību noslēdzošajai dienai un, lai cīnītos par labiem rezultātiem, Romā nepietiks tikai ar ātrumu, būs vajadzīga arī liela izturība un laba stratēģija, jo sagaidām ekstremālas temperatūras, līdz +40 grādiem ārā, kas nozīmē vairāk nekā +60 grādu mašīnā," turpināja Sesks. "Būs jāspēj taktiski izkalkulēt un salāgot visas sportiskās un tehniskās nianse. Pēdējo reizi asfalta sacīkstes aizvadījām vairāk nekā pirms 9 mēnešiem, arī šoreiz aizvadīsim limitētas kilometrāžas testus, kas nozīmēs pieredzes, sajūtu un auto regulējumu meklēšanu arī sacīkšu gaitā. Ne paši, ne MRF komanda mums nav izvirzījusi noteiktus mērķus, tāpēc brauksim ar maksimālu atdevi un centīsimies gūt prieku no katra sacensību posma."

"Rally di Roma Capitale" Sesks ir startējis divkārt, tostarp 2019.gadā ar R5 auto. Čempionāta sestajam posmam Romā sekos sacensības "ERC Barum Czech Rally Zlín" 27. un 28.augustā.